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CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 16:51 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız.

CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerin topraklarında bulundurulmasında, o toprakları korumada görevlendirilmesine karşıyız. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız" dedi.
Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP'li Öztrak, ülkenin gerçek gündeminin işsizlik ve hayat pahalılığı olduğunu, ülkenin acilen bu gündeme dönmek zorunda olduğunu bildirdi. Bu sorunların görmezden gelindiği takdirde, işsizlik sorununun çözülemeyeceğini savunan Öztrak, "Saray belki rakamlarla oynayarak, piyasayı tehdit ederek, ülkemizin gerçeklerinden bir müddet daha kaçabilir. Ama şunu görmemiz lazım ki; bu ülkenin gündemi olan işsizlik onun da arkasında mevcut olan yatırımsızlık ve güven erozyonu bu şekilde aşılamaz. Gerçeklerden kaçmak gerçeklerin sonuçlarından kaçmaya yetmez. Daha fazla vakit yitirmeden gerçekçi, piyasalara güven verecek tedbirlere ihtiyaç vardır" dedi.
KANAL İSTANBUL TEPKİSİ
Öztrak, Kanal İstanbul projesi ile ilgili de AK Parti'nin tutumunu eleştirerek, "2011 yılından bu yana 'Kanal İstanbul' deyip duruyorlardı. Bir de baktık, 'Kanal İstanbul' aslında Katar İstanbul'muş. Katar Emiri'nin ailesinin buralarda ciddi arsalar kapattığına dair iddiaları basında gördük. Katar'ın taşını toprağını korumak için Mehmetçiklerimizi Katar'a taşıdınız. Bu ülkenin savunma sanayinin gözbebeği tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çektiniz" diye konuştu.
'MEHMETÇİĞİN GÖREVİ SINIRLARIMIZI KORUMAK'
Öztrak, Türkiye'ye Libya'ya asker gönderme konusu ile ise şunları söyledi:
"Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerin topraklarında bulundurulmasında, o toprakları korumada görevlendirilmesine karşıyız. Mehmetçiğin görevi sınırlarımızı korumaktır, sınırlarımızdan gelecek olan terör dahil her türlü tehdide karşı ülkemizi savunmaktır. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız."

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CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız

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