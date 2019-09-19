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CHP'li Öztrak: Millet İttifakı'nı değersizleştirmeye kimsenin hakkı yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 20:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın CHP ile yapılan ittifaka ilişkin açıklamasına, "Son seçimlerde Millet İttifakı son derece değerli bir işlev görmüştür.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın CHP ile yapılan ittifaka ilişkin açıklamasına, "Son seçimlerde Millet İttifakı son derece değerli bir işlev görmüştür. Dolayısıyla son derece değerlidir. Bu tür değerlendirmeler ile Millet İttifakı'nı değersizleştirmeye çalışmaya hiçbirimizin hakkı yoktur" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 yılına ait gelir ve yaşam koşulları araştırmasını yayımladığını hatırlatarak, "Bu araştırmanın sonuçlarına göre 2018 yılında 80 milyonluk ülkemizde 53 milyon yurttaşımız konut masraflarını, 48 milyon vatandaşımız da borcunu ödemekte zorlanıyor. 46 milyon vatandaşımız ise evinden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamıyor. 26 milyon vatandaşımız 2 günde bir masasına bir kap et yemeği koyamıyor. 24 milyon vatandaşımız ucu ucuna geçiniyor ve beklenmedik bir masraf çıkarsa karşılayamıyor" dedi.

'MAKYAJLI RAKAMLAR'

Öztrak, bu rakamların TÜİK tarafından makyajlandığını savunarak, şöyle dedi:

"Türkiye’nin 2017 yılında yıllık büyümesi yüzde 7,5 iken, 2018 yılında yüzde 2,8’e düşmüştü. Aynı dönemde milli gelirimiz 853 milyar dolardan 789 milyar dolara gerilemişti. Kişi başına milli gelir 10 bin 616 dolardan 9 bin 693 dolara inmişti. 2017’de yüzde 11,9 olan yıllık enflasyon 2018'de yüzde 20'ye çıkmıştı. Buna rağmen 2018'e ait gelir ve yaşam koşulları 1 yıl öncesine göre az da olsa iyileşme gösteriyor. Bu nasıl oluyor? Geçtiğimiz yıl protesto edilen senetler bir önceki yıla göre yüzde 48 artmış. Karşılıksız çekler yüzde 72 artmış, bankalara geri ödenmeyen krediler yüzde 51 artmış, buna karşı TÜİK'e göre 2018’de 'borcumu ödemekte zorlanıyorum' diyenlerin sayısı hem sayı olarak hem oran olarak düşmüş, bu nasıl oluyor?"

'1 MİLYONUN ÜZERİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ VAR'

Ülkenin yönetilmediğini ve savrulduğunu savunan Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı, Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış töreninde, 'işsizlik var, olabilir, her üniversite mezununun iş sahibi olması diye bir şey yok' diyor. Bunu duyan yeni mezun olmuş bir genç nasıl ileriye bakarken güven duyacak? Bunlar milleti unuttu. Ülkede sayısı 1 milyonun üzerinde üniversite mezunu işsiz var" dedi.

'MİLLET İTTİFAKI'NI DEĞERSİZLEŞTİRMEYE HAKKIMIZ YOK'

Öztrak, soru üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık, seçim bitti" sözleriyle ilgili de "Son seçimlerde Millet İttifakı son derece değerli bir işlev görmüştür. Millet İttifakı bu milletin makus tarihini değiştirmiştir. Dolayısıyla son derece değerlidir, bu tür değerlendirmeler ile Millet İttifakı’nı değersizleştirmeye çalışmaya hiç birimizin hakkı yoktur" diye konuştu.

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