CHP'li Öztrak: Milletçe hepimizi faiz lobilerinin ellerine düşürdüler

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, ''2002'de borcumuz gelirimizden azdı. Şimdi 100 liralık gelirimize karşılık toplam borcumuz 110 liraya çıkmış. Yani borcumuz artık gelirimizden büyük. Memuru, işçiyi, çiftçiyi hatta iş insanlarını yani milletçe hepimizi faiz lobilerinin ellerine düşürdüler'' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına 4 gün önce saltanatın kaldırılmasının 96'ncı yıl dönümü olduğunu hatırlatarak başlayan Öztrak, ''Saltanatın kaldırılması egemenliğin saraydan alınıp millete verilmesi, insan olma ve Allah'tan başka kimseye kulluk etmeme mücadelesinin en önemli taşlarından bir tanesidir. Yaklaşık 1 yıl sonra cumhuriyetin ilanı da bu büyük devrimi taçlandırmıştır. Ülkemizi bu yoldan ayırmak isteyen karşı devrimciler milletimizi yeniden saraylara kul yapmak isteyen köhne zihinler ve emperyalizmin işbirlikçileri karşılarında her zaman CHP'lileri bulacaklardır. Bu vesileyle bu devrimlerin hakiki sahibi olan milletimizin huzurunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu devrimlerin öncülerini saygı ve sevgiyle anıyorum" dedi.

'CHP'YE HÜCUM EDEREK KRİZİN ÜZERİNİ ÖRTMENİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay'ın Andımız kararı üzerinden CHP'ye hücum etmeye devam ettiğini söyleyen Öztrak, şunları söyledi:

''Bu safsatalara defalarca cevap verdik. Milletimiz de artık bunların karın doyurmadığını gayet iyi biliyor. Andımız üzerinden milleti bölerek oy devşirmeye çalışan bu yaklaşımın bir amacı var; ekonomide büyüyen yangının tartışılmasını, bununla ilgili önlem alınmasını istemeyi engellemek. Millet hayat pahalılığı altında eziliyor, bunlar muhalefet ile uğraşıyor. Bırakın bizle uğraşmayı. Siz milletin derdine derman olmaya çalışın. Kendisinin çıkarttığı ve milletimizin sırtına yüklediği ekonomik krizin üzerini örtmeye çalışıyor. Beni tek adam yapın her şeyi çözerim, diyen sizsiniz. Ama milletin durumu siz tek adam olarak iş başına geldiğinizden beri her gün biraz daha kötüye gidiyor. CHP'ye hücum ederek çıkarttığınız bu krizin üzerini örtmeniz mümkün değildir. İcraat yapın. Milletin derdine derman olun. Yapamayacaksınız da görevi bırakın gidin. CHP'de daha önce yaşanmış birçok krizi çözmüş, son derece yetenekli kadrolar mevcuttur.''

'ENFLASYON CANAVARI MİLLETİN AŞINI KEMİRİYOR'

Dünyada en yüksek enflasyona sahip 10'ncu ekonominin Türkiye olduğunu belirten Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

''Bizimle beraber de ilk 10'da Liberya, savaştaki Suriye, Kuzey Kore, Sudan var. Türkiye'yi bu hallere düşürenler utanmıyorlar, siz bunlara bakmayın, bunları görmeyin, CHP'ye bakın, diyebiliyorlar. Üretici enflasyonu da 10 ayda yüzde 40'ın üzerine çıktı. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 45. 2002 yılında AK Parti iş başına geldiğinde bu rakam yüzde 31'in altındaydı. Ekim ayında üretici fiyatları yüzde 0,91 artmış. Bu 2018 yılın içerisinde kaydedilen en düşük aylık üretici fiyatları endeksindeki artış. Endişemiz suni rakamlarla emeklilerimizin, emekçilerimizin devletten alacağı enflasyon farkına göz dikilmesidir. Enflasyon canavarı milletin aşını ve cebini kemirmeye devam ediyor.''

'EKONOMİDEN ANLADIKLARI, BORÇLANMAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta sonu gençlerle bir etkinliğe katıldığını ve burada söylediği sözlerin AK Parti iktidarının 16 yıldır izlediği ekonomi politikalarının özeti olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:

''Erdoğan gençlerle konuşmasında onlara şunu söyledi: 'Burs değil, kredi al. Bedavacılığa alışma.' Faiz lobilerinin eline düşmeyen bir tek bu ülkenin umudu gençlerimiz kalmıştı, şimdi anlaşılan saray, gençleri de borca batırmaya, faiz lobilerinin eline düşürmeye ant etmiş. Bunların ekonomiden anladıkları bir şey var, o da borçlanmak. Bunların elinde ülke boğazına kadar borca batmıştır. Dış borç 129 milyar dolardan 450 milyar dolara çıkmıştır. 2002 yılında bu ülkede elde edilen her 100 liralık gelire karşılık devletin, şirketlerin, ailelerin yani bu üçünün toplam borcu 94 liraydı. Yani 2002'de borcumuz gelirimizden azdı. Şimdi 100 liralık gelirimize karşılık toplam borcumuz 110 liraya çıkmış. Yani borcumuz artık gelirimizden büyük. Memuru, işçiyi, çiftçiyi hatta iş insanlarını yani milletçe hepimizi faiz lobilerinin ellerine düşürdüler."

'BU ÜLKEDE HER 5 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ'

Türkiye'de her 100 işsizden 29'unun üniversite mezunu olduğunu ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, şunları kaydetti:

"Çocukları okutuyoruz ama iş veremiyoruz. Üniversiteli işsizlerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Boşta gezen 5 milyon 300 gencimiz var. Bu ülkede her 5 gençten biri işsiz. Aileler çocuklarını okutuyor ama devlet onlara iş imkanı sağlayamıyor. Oysa bu sosyal devlet olmanın gereği. İyi yetişmiş gençlerimiz yurt dışına gidiyorlar. Bu ülkede bedavacılığa alışan birilerini arıyorlarsa saraydaki aynalara ve etraflara bakacaklar. Bu milletin her bir ferdi sizler saraylarda oturun, uçan saraylara binin, efuliler, ejder suları için ve itibarınızdan tasarruf etmeyin diye yediği kuru ekmekten, içtiği sudan vergi ödüyor. Ondan sonra da bu vergiler nereye gidiyor diye sorduğumuzda millet diyorsunuz ki sen bunları görme, sen muhalefete bak, 60 sene önce şu olmuş, 70 sene önce bu olmuş."

'MART'TAN SONRA IMF'NİN KAPISINDA SOLUĞU ALIRLAR'

Son 1 ayda fiyatı düşen ürün sayısının 37, ancak buna karşılık fiyatı artan ürün sayısının da 360 olduğunu belirten Öztrak, şöyle konuştu:

''Fiyatı düşen ürünlere baktığımızda bir hafta süreli turların fiyatı düşmüş. Ama üzümün fiyatı yüzde 27, domatesin fiyatı yüzde 30, biberin fiyatı yüzde 12, unun fiyatı yüzde 7 artmış 1 ayda. Düşen bir şey yok. Kötüsü geride kaldı diye de bir şey yok. Ne yapılıyor da Türkiye'nin bu borçluluğu çözülmeye çalışılıyor? Mart'a kadar biz bu işi idare ederiz, diyorlar. Mart'tan sonra IMF'nin kapısında soluğu alırlar.''

