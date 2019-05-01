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CHP'li Öztrak: Milletin iradesini masada değiştirmenin peşindeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçildiğini söyleyerek, "Bunu içlerine sindirmeleri lazım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçildiğini söyleyerek, "Bunu içlerine sindirmeleri lazım. Hala daha sandıktan çıkan sonucu, milletin iradesini siyasi mühendislikle masada değiştirmenin peşindeler" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, yerel seçimin üzerinden bir ay geçtiğini ancak keyfi itirazlarla sürecin uzatıldığını belirtti. Milletin gerçek gündeminin üstünün bu şekilde örtüldüğünü savunan Öztrak, AK Parti ve MHP tarafından yapılan açıklamaların toplumu rahatsız ettiğini öne sürdü.

"T.C. İBARESİ YENİDEN BELEDİYELERİN GİRİŞİNE ASILDI"
Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan açıklamanın, milletin sorunlarını ilgilendirmediği, tek dertlerinin koltuk olduğunu söyledi. Öztrak, İstanbul'daki seçim sonuçlarını hazmedemeyenlerin milletin zekâsı ile alay ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Aslında görmüyorlar ki 31 Mart'tan önce de bunları söylediler, milletimiz bunların söylediği laflara hiçbir şekilde prim vermedi. Seçimden önce bu cenah milleti korkutmak için 'Ankara'da belediyelerin su faturalarını terör örgütlerinin mensupları dağıtacak' diyorlardı. Bugün Ankara ve İstanbul’da bir şey oldu. Büyükşehirlerde ve o büyükşehirlerin tabelalarından önceki yönetim tarafından sökülüp atılmış olan T.C. ibaresi yeniden belediyelerin girişine asıldı. Aslında bugün Bahçeli’nin yapmış olduğu konuşmanın arkasında söylediklerinin ne kadar yanlış olduğunun ortaya çıkmasının telaşı yatıyor. Bu telaş ve hakaret dolu açıklamaların altında söylediklerinin gerçek dışı olduğunun anlaşılması yatıyor."

'MİLLETİN ÖNÜNE DEVAMLI SANDIK MI GETİRİLECEK'
Faik Öztrak, İstanbul'da seçmenlerin adayları Ekrem İmamoğlu'nu seçtiğini belirtti. Milletin bu kararına kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Öztrak, şunları kaydetti:
"Bunu içlerine sindirmeleri lazım. Yoksa sandıktan bu beyler çıkana kadar milletin önüne devamlı sandık mı getirilecek? Hala daha sandıktan çıkan sonucu, milletin iradesini siyasi mühendislikle masada değiştirmenin peşindeler. Bunu bir kere daha denediler. 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında bunu yaptılar. 7 Haziran'da sonucu beğenmediler, 1 Kasım'da tekrardan seçim yaptılar, o arada millete çok büyük sıkıntılar yarattılar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Öztrak açıklama

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZDE

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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