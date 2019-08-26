HABER

CHP'li Öztrak: Milletin iradesini yok saydılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2019 18:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "O ilin valilerini kayyum atayarak milletin iradesini yok saydılar.

CHP'li Öztrak: Milletin iradesini yok saydılar

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "O ilin valilerini kayyum atayarak milletin iradesini yok saydılar. Eğer bu başkanlar hakkında 'teröre yardım ve yataklık' yaptıkları konusunda ciddi bir delil ve bulgular varsa bunu kovuşturacak ve karara bağlayacak yer mahkemelerdir" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP'li Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bugün HDP yönetiminin partilerine ziyarette bulunduğunu, HDP'lilerin demokrasi, anayasa ve yargı reformu konusunda görüşlerini kendileriyle paylaştığını kaydetti. HDP heyetinin bu görüşmeleri diğer partiler ile de yürüteceğini kendilerine bildirdiğini kaydeden Öztrak, "İlk ziyaretlerini partimize yaptılar. Her partinin farklı tüzüğü, farklı siyasi programı ve farklı dünya görüşü vardır. Partiler arasında farkların olması da son derece doğaldır. Zaten farklı görüşlerin olmadığı ve bu farklı görüşlerin ifade edilmediği rejime de 'demokrasi' denilmez. Demokratik rejimlerin namusu da sandıktır. Sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duymak zorundadır. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri Türkiye'nin demokratik hayatında yeni bir sayfa açmıştır" dedi.
'MİLLETİN İRADESİ YOK SAYILMIŞTIR'
Öztrak, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan kayyum atamasına değinerek, şöyle konuştu:
"O ilin valilerini kayyum atayarak milletin iradesini yok saydılar. Anayasa'nın 67'nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyet vatandaşları kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkına sahiplerdir. Bu belediye başkanları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerde aday yapılmalarına mani bir hal görülmediğine göre kanunların emrettiği seçimlere girebilme şartlarını yerine getirmişlerdir. Dolayısıyla adli makamlar nezdinde bu başkanların kamu hizmetine girmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Eğer bu başkanlar hakkında teröre yardım ve yataklık yaptıkları konusunda ciddi bir delil ve bulgular varsa bunu kovuşturacak ve karara bağlayacak yer mahkemelerdir, saray değildir."
'ÜLKENİN KANAYAN YARASI'
Öztrak, Emine Bulut cinayeti sonrası yeniden gündeme gelen 'idam' tartışmaları ile ilgili olarak ise, "Bu, böyle meydanlarda idam naraları atılarak çözülecek bir husus değil, bu gerçekten ülkenin çok ciddi kanayan bir yarası. Bunun telafi edilmesi ile ilgili elimizde ciddi düzenlemeler var; ama bir türlü uygulanmıyor. Bir an önce bu düzenlemeleri uygulasınlar ve bu olayların önüne geçsinler. Devletin yapması gereken iş budur" dedi.

FOTOĞRAFLI

CHP'li Öztrak: Milletin iradesini yok saydılarCHP'li Öztrak: Milletin iradesini yok saydılar

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
Kılıçdaroğlu, makamında HDP heyeti ile bir araya geldiKılıçdaroğlu, makamında HDP heyeti ile bir araya geldi
Merkel, İran’la diplomatik kanalların açık tutulmasını istediMerkel, İran’la diplomatik kanalların açık tutulmasını istedi

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
Muharrem İnce, görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etti

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

Ahmet Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Erdoğan'dan net mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.