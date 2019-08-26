CHP'li Öztrak: Milletin iradesini yok saydılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "O ilin valilerini kayyum atayarak milletin iradesini yok saydılar. Eğer bu başkanlar hakkında 'teröre yardım ve yataklık' yaptıkları konusunda ciddi bir delil ve bulgular varsa bunu kovuşturacak ve karara bağlayacak yer mahkemelerdir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP'li Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bugün HDP yönetiminin partilerine ziyarette bulunduğunu, HDP'lilerin demokrasi, anayasa ve yargı reformu konusunda görüşlerini kendileriyle paylaştığını kaydetti. HDP heyetinin bu görüşmeleri diğer partiler ile de yürüteceğini kendilerine bildirdiğini kaydeden Öztrak, "İlk ziyaretlerini partimize yaptılar. Her partinin farklı tüzüğü, farklı siyasi programı ve farklı dünya görüşü vardır. Partiler arasında farkların olması da son derece doğaldır. Zaten farklı görüşlerin olmadığı ve bu farklı görüşlerin ifade edilmediği rejime de 'demokrasi' denilmez. Demokratik rejimlerin namusu da sandıktır. Sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duymak zorundadır. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri Türkiye'nin demokratik hayatında yeni bir sayfa açmıştır" dedi.