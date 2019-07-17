HABER

CHP'li Öztrak: Ömer Çelik internete girse FETÖ borsasını görecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Aslında Ömer Çelik internete girse orada açık seçik FETÖ borsasını görecek. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun.

CHP'li Öztrak: Ömer Çelik internete girse FETÖ borsasını görecek

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Aslında Ömer Çelik internete girse orada açık seçik FETÖ borsasını görecek. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun. Sizin eski vekiliniz, 'çok ciddi bir FETÖ borsası var, 'itirafçı' adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar' diyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'de işsizlik oranının her geçen gün artığını söyledi. Ailelerde huzur kalmadığını belirten Öztrak, "Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 1 milyon 29 bin kişi. Yani her 4 işsizden biri üniversiteli. Atanamayan öğretmenlerimiz, iş bulamayan evlatlarımız maalesef canlarını kıyma noktasına geliyorlar. Son 1 yılda tarım kesiminde işini kaybedenlerin sayısı 329 bin kişi. Sanayi de işini kaybedenler ise 97 bin kişi. Bu sanayideki istihdam kaybı da son 5 aydır kesintisiz bir şekilde devam ediyor" dedi.
'BU TORBA YASA NE GETİRECEK, NE GÖTÜRECEK'
Öztrak, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin tepkisini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Sıkıntı içinde olan, tenceresi boş olan vatandaş için yapılmış hiçbir şey yok. Bu torba yasada bazı devlet memurları için 3 bin 600 ek gösterge yok, emeklilikte yaşa takılanların sorunları yok. Bu torba yasada gerçekten asgari ücretle geçinemeyen vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak vergi düzenlemeleri de yok. Yasa mecliste tartışılıyor ama bu ucube rejim nedeniyle sanki bu yasayı iktidar partisinin milletvekilleri teklif etmiş gibi gözüküyor ama baktığınızda maddelerle ilgili bütün açıklamaları bürokratlar yapıyor. Ama bir açıklamayı bir türlü alamıyoruz; bu torba yasa ne getirecek, ne götürecek? Bu konuda hiçbir şey yok."
FETÖ BORSASI İDDİALARI
Öztrak, bir gazetecinin 'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'FETÖ borsası varsa açık seçik ortaya konulsun ama örtbas etme durumu var' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Aslında Ömer Çelik internete girse orada açık seçik FETÖ borsasını görecek. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun. Sizin eski vekiliniz, 'çok ciddi bir FETÖ borsası var, 'itirafçı' adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar' diyor. Şimdi o nedenle Çelik şunu bilsin, bu işler bizim takibimizdedir. Bunlarla ilgili dosya bulmakta zorluk çekiyorsa kendisine klasörler verebiliriz.''

FOTOĞRAFLI

CHP'li Öztrak: Ömer Çelik internete girse FETÖ borsasını görecekCHP'li Öztrak: Ömer Çelik internete girse FETÖ borsasını görecek

Osmanlı'nın en iyileri burada yetişti! 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayaktaOsmanlı'nın en iyileri burada yetişti! 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta
Karamollaoğlu: S-400'lerin alınmasını başından beri destekliyoruzKaramollaoğlu: S-400'lerin alınmasını başından beri destekliyoruz
Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayızMeral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.