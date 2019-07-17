CHP'li Öztrak: Ömer Çelik internete girse FETÖ borsasını görecek

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Aslında Ömer Çelik internete girse orada açık seçik FETÖ borsasını görecek. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun. Sizin eski vekiliniz, 'çok ciddi bir FETÖ borsası var, 'itirafçı' adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar' diyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'de işsizlik oranının her geçen gün artığını söyledi. Ailelerde huzur kalmadığını belirten Öztrak, "Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 1 milyon 29 bin kişi. Yani her 4 işsizden biri üniversiteli. Atanamayan öğretmenlerimiz, iş bulamayan evlatlarımız maalesef canlarını kıyma noktasına geliyorlar. Son 1 yılda tarım kesiminde işini kaybedenlerin sayısı 329 bin kişi. Sanayi de işini kaybedenler ise 97 bin kişi. Bu sanayideki istihdam kaybı da son 5 aydır kesintisiz bir şekilde devam ediyor" dedi.

'BU TORBA YASA NE GETİRECEK, NE GÖTÜRECEK'

Öztrak, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin tepkisini dile getirerek, şöyle konuştu: