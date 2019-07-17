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CHP'li Öztrak: Ömer Çelik internete girse FETÖ borsasını görecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Aslında Ömer Çelik internete girse orada açık seçik FETÖ borsasını görecek. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Aslında Ömer Çelik internete girse orada açık seçik FETÖ borsasını görecek. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun. Sizin eski vekiliniz, 'çok ciddi bir FETÖ borsası var, 'itirafçı' adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar' diyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'de işsizlik oranının her geçen gün artığını söyledi. Ailelerde huzur kalmadığını belirten Öztrak, "Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 1 milyon 29 bin kişi. Yani her 4 işsizden biri üniversiteli. Atanamayan öğretmenlerimiz, iş bulamayan evlatlarımız maalesef canlarını kıyma noktasına geliyorlar. Son 1 yılda tarım kesiminde işini kaybedenlerin sayısı 329 bin kişi. Sanayi de işini kaybedenler ise 97 bin kişi. Bu sanayideki istihdam kaybı da son 5 aydır kesintisiz bir şekilde devam ediyor" dedi.

'BU TORBA YASA NE GETİRECEK, NE GÖTÜRECEK'

Öztrak, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin tepkisini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sıkıntı içinde olan, tenceresi boş olan vatandaş için yapılmış hiçbir şey yok. Bu torba yasada bazı devlet memurları için 3 bin 600 ek gösterge yok, emeklilikte yaşa takılanların sorunları yok. Bu torba yasada gerçekten asgari ücretle geçinemeyen vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak vergi düzenlemeleri de yok. Yasa mecliste tartışılıyor ama bu ucube rejim nedeniyle sanki bu yasayı iktidar partisinin milletvekilleri teklif etmiş gibi gözüküyor ama baktığınızda maddelerle ilgili bütün açıklamaları bürokratlar yapıyor. Ama bir açıklamayı bir türlü alamıyoruz; bu torba yasa ne getirecek, ne götürecek? Bu konuda hiçbir şey yok."

FETÖ BORSASI İDDİALARI

Öztrak, bir gazetecinin 'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'FETÖ borsası varsa açık seçik ortaya konulsun ama örtbas etme durumu var' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aslında Ömer Çelik internete girse orada açık seçik FETÖ borsasını görecek. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun. Sizin eski vekiliniz, 'çok ciddi bir FETÖ borsası var, 'itirafçı' adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar' diyor. Şimdi o nedenle Çelik şunu bilsin, bu işler bizim takibimizdedir. Bunlarla ilgili dosya bulmakta zorluk çekiyorsa kendisine klasörler verebiliriz.''

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Öztrak'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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