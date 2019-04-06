CHP'li Öztrak: Oyların yeniden sayılmasından korkmuyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul'da saat 12.30 itibarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu, 17 bin 919 oy farkıyla öndedir. Biz oyların yeniden sayılmasından korkmuyoruz, müdahale olmazsa sonucundan da bu sonucun değişmeyeceğinden de eminiz. Ama bu işin, bir hak arama sürecinin farklı maksatlarla istismar edilmesine ve hukuksuzluğa dönüştürüldüğünü, millet iradesine kurulan kumpasın parçası haline getirilmek istendiğini de görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. Ülkede seçim ve itiraz sürecinin güvencesinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu hatırlatan Faik Öztrak, ''Milli iradenin sandığa eksiksiz yansıması YSK'nın, yani yargıç teminatı altındadır. Ama YSK hakimleri iktidar partisinin talepleri doğrultusunda hareket etmeye başlarlarsa ciddi bir sorun olur. Kurulun, yasaları, kendi içtihatlarını, teamüllerini ve bir önceki seçimde aldığı kararları yok saydığını görüyoruz. Kurul bunları yok sayıp AK Parti'nin taleplerine göre elbise biçmeye çalışmaktadır. Bu, ülkede hukuk güvenliğinin kalmadığını gösterir'' diye konuştu.

'BİZ SAYIMIN KÖTÜ NİYETLİ TALEP EDİLMESİNDEN RAHATSIZIZ'

Hukuk güvenliğinin, sandık güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayan Öztrak, şöyle konuştu:

''Bu nedenle hakimler de kurullar da iktidar önünde eğilip bükülmemelidir. Kurulu uyarıyorum; yaptıklarınızla ülkede milli irade hırsızlığının önünü açan bir kurul haline geliyorsunuz. Demokrasinin, hukuk devletinin katlinin önünü açıyorsunuz. YSK'ya itiraz elbette haktır. Bizler de tüm vatandaşlarımızın oylarının doğru sayılması ve millet iradesinin eksiksiz tecellisi konusunda son derece hassasız. Ama hukuka, teamüllere, bugüne kadar alınan kararlara aykırı, hukuki dayanağı olmayan itirazlar ve bunların kabulü, seçimi de seçim sonrasındaki itiraz sürecini de şirazesinden çıkarır. Biz sayımdan değil, sayımın kötü niyetli ve hukuksuz bir biçimde talep edilmesinden, YSK'nın bu hukuksuzluğa yol vermesinden rahatsızız.''

'AKILLA MANTIKLA BAĞDAŞMAZ’

7 kişilik sandık heyetinin içinde 2 devlet memuru, 2 Cumhur İttifakı gözlemcisiyle oyların sayıldığını söyleyen Öztrak, ''AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sadece İstanbul'da sandıklarda 280 bin kişiden fazla insanı görevlendirdiklerini söylemişlerdir. Bu kadar adamın gözü önünde 4 üyesinin de iktidar partisine yakın olduğu bir sandık kurulunda 'iktidar aleyhine usulsüzlük var' dediğiniz zaman buna herkes güler. Bu akılla, mantıkla bağdaşmaz. Varsa, buna bu 4 kişi muhakkak şerh koyar. Ama öyle gözüküyor ki sandık başında düşülen özellikle geçersiz oylarla ilgili herhangi bir şerh yoktur. Benim AK Parti Genel Başkanı'na tavsiyem, milletin oylarıyla uğraşacağına bunlardan sorumlu olanların hepsinin görevlerine son vermesidir" dedi.

'BU BİR DEMOKRASİ AYIBIDIR'

Seçimin ardından AK Parti il başkanları ve parti genel başkan yardımcılarının 'demokrasi tarihinin en şaibeli seçimi' diyerek sonuçları itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Öztrak, şunları söyledi:

"Sonra da bakanlar daha sonra da YSK devreye sokulmuştur. Seçimden önce 'en güvenilir sistem bizde' diyenlerin sandıklardan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çıkınca 'seçimlerde hile var, şaibe var, bize operasyon çekiliyor' demeleri hem manidardır hem trajikomiktir. Seçimden önce önlerine her gelene 'terörist' damgası vuranların şimdi de seçim sandıklarında görevlilere baskı yapmak amacıyla onlar hakkında terörist soruşturması, terörle ilgili olduklarına dair soruşturma yapılması kabul edilemez. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Siz nasıl baskı yaparsınız? Açıkçası bu tehdittir. Seçim güvenliğinin ayaklar altına alınmasıdır. 'Hukuk süreci devam ediyor' dedikleri süreç, hukuksuzluğun daniskasına dönüşmektedir.''

'EKREM İMAMOĞLU, 17 BİN 919 OY FARKIYLA ÖNDEDİR'

Öztrak, milletin sandıkta Ankara'da ‘Mansur Yavaş’, İstanbul'da da ‘Ekrem İmamoğlu’ dediğini söyleyerek, şöyle devam etti:

''İstanbul'da saat 12.30 itibarıyla elimizdeki, yani bizim örgütlerimizin takip ettiği verilere göre sayım yapılan 31 bin 186 sandığın 15 bin 209'unda, yani yüzde 49'unda yeniden sayım işlemi bitmiştir. YSK'nın son verilerine göre ise Sayın Binali Yıldırım'ın aldığı oy 4 milyon 153 bin 582'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy ise 4 milyon 171 bin 501'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu, 17 bin 919 oy farkıyla öndedir. Kalan sandık sayısı da mevcut sayımda ortaya çıkan eğilimlerde sistemli bir hata olmadığı ve normal koşullarda bu farkın kapanamayacağını göstermektedir. Biz oyların yeniden sayılmasından korkmuyoruz, müdahale olmazsa sonucundan da bu sonucun değişmeyeceğinden de eminiz. Ama bu işin bir hak arama sürecinin farklı maksatlarla istismar edilmesine ve hukuksuzluğa dönüştürüldüğünü, millet iradesine kurulan kumpasın parçası haline getirilmek istendiğini de görüyoruz. Bu nedenle hukuka aykırı yeniden sayım sürecinde çok dikkatli olmak zorundayız."

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