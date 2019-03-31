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CHP'li Öztrak: Sandık güvenliği için canla başla çalışıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sandık güvenliğinin sağlanması için örgütümüz, genel merkezimiz, parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, avukatlarımız, müşahitlerimiz, sandık görevlilerimiz, canla başla çalışıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sandık güvenliğinin sağlanması için örgütümüz, genel merkezimiz, parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, avukatlarımız, müşahitlerimiz, sandık görevlilerimiz, canla başla çalışıyor" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, oy verme işleminin sona ermesinin ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Malatya'da sandık başında meydana gelen kavga nedeniyle üzgün olduklarını söyleyerek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdadaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu aradı, başsağlığı diledi. Biz de bir kez daha buradan Saadet Partisi'ne başsağlığı diliyoruz, CHP olarak acılarını paylaşıyoruz" dedi.

'MİLLETİN SÖZÜNE SAYGI DUYACAĞIZ'

Öztrak, siyasetin doğası gereği rekabet içerdiğini vuruglayarak şunları kaydetti:

"Bu seçimde rekabet yerine hakaretler, kumpaslar, iftiralar damga vurdu. Bu düzeyde seviyesiz bir seçim kampanyası daha önce hiç yaşanmadı. Kampanya boyunca partiler ve siyasiler söyleyeceklerini söyledi, artık söz milletin. Milletin sözünü hep beraber bu akşam duyacağız. Milletin sözüne de hep beraber saygı duyacağız. Sandığa giren oy ile çıkan oy oranının aynı olması, sandıkların namusunun korunması için sandık görevlilerimize ve elbette kamu görevlilerine sorumluluk düşüyor. Kamu görevlilerin iktidarın değil, devletin memurlarıdır. Bunu unutmadan görev yapacaklarına inanıyor, bu hassasiyetimizin altını çizmek istiyorum."

'SANDIKLARA SAHİP ÇIKMAK ÖNEMLİ'

Genel merkezde seçimlerin sonuçları için ciddi bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede binamızın 4’üncü katında sandık sonuçlarının takibi yapıldığı bir merkez kuruldu. Aynı şekilde örgütlerimizden gelecek sorunları izlemek ve hızlıca çözmek üzere burada bir çağrı merkezi oluşturduk. Yine alanda çok sayıda avukat, seçim sandıklarında görev yapıyor. Sahadaki avukatların koordinasyonu ve anında müdahale yapması için genel merkezimizde bir hukukçu ekibi daha çalışıyor. Ayrıca genel başkanımızın talimatı ile milletvekillerimiz ve parti meclisi üyelerimiz seçim bölgelerinde yaşanacak herhangi bir soruna yerinde müdahale edecektir. Sandık güvenliğinin sağlanması için örgütümüz, genel merkezimiz, parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, avukatlarımız, müşahitlerimiz, sandık görevlilerimiz canla başla çalışıyor. Cefakar ve çalışkan örgütümüzün büyük emek ve çabalarıyla sandık gününe kadar geldik. Oylar sayılıp, ıslak imzalı tutanaklar ilçe başkanlıklarına ve YSK’ya teslim edilinceye kadar örgütümüzün sandık başında olmaları, tutanaklarına sahip çıkmaları son derece önemli. Böylece örgütümüz ve partimiz, emeklerinin karşılığını alacaktır. Ben bu seçimin ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Selen YALAZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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