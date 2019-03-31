CHP'li Öztrak: Sandık güvenliği için canla başla çalışıyoruz

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sandık güvenliğinin sağlanması için örgütümüz, genel merkezimiz, parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, avukatlarımız, müşahitlerimiz, sandık görevlilerimiz, canla başla çalışıyor" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, oy verme işleminin sona ermesinin ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Malatya'da sandık başında meydana gelen kavga nedeniyle üzgün olduklarını söyleyerek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdadaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu aradı, başsağlığı diledi. Biz de bir kez daha buradan Saadet Partisi'ne başsağlığı diliyoruz, CHP olarak acılarını paylaşıyoruz" dedi.

'MİLLETİN SÖZÜNE SAYGI DUYACAĞIZ'

Öztrak, siyasetin doğası gereği rekabet içerdiğini vuruglayarak şunları kaydetti:

"Bu seçimde rekabet yerine hakaretler, kumpaslar, iftiralar damga vurdu. Bu düzeyde seviyesiz bir seçim kampanyası daha önce hiç yaşanmadı. Kampanya boyunca partiler ve siyasiler söyleyeceklerini söyledi, artık söz milletin. Milletin sözünü hep beraber bu akşam duyacağız. Milletin sözüne de hep beraber saygı duyacağız. Sandığa giren oy ile çıkan oy oranının aynı olması, sandıkların namusunun korunması için sandık görevlilerimize ve elbette kamu görevlilerine sorumluluk düşüyor. Kamu görevlilerin iktidarın değil, devletin memurlarıdır. Bunu unutmadan görev yapacaklarına inanıyor, bu hassasiyetimizin altını çizmek istiyorum."