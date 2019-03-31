HABER

CHP'li Öztrak: Sandık güvenliği için canla başla çalışıyoruz (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:39 | Son Güncelleme

  BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, seçimde önemli bir başarı kaydettiklerini, İstanbul'da adayları Ekrem İmamoğlu'nun önde gittiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı açıklamaların doğru olduğunu belirten Öztrak, "Biz de kendisinin genel merkez olarak arkasındayız. Arkadaşlarımızın hiçbiri ıslak imzalı tutanakları almadan, bunları ilçelerine bırakmadan hiçbir şekilde sandıkların başından ayrılmamalı. Çünkü daha seçim süreci bitmedi. Biraz önce AK Parti Genel Başkanı'nı dinledik, sonuçları kabul edecekleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Ben bütün örgütümü kutluyorum" dedi. İstanbul'u yakın takip ettiklerini kaydeden Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesini alacağını ileri sürdü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ankara - Selen YALAZ-Kaan ULU

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Diyarbakır Büyükşehir'de HDP Milletvekili Mızraklı kazandıDiyarbakır Büyükşehir'de HDP Milletvekili Mızraklı kazandı
Bayburt'ta MHP'li aday kazandı, partililer kutlama yaptıBayburt'ta MHP'li aday kazandı, partililer kutlama yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.