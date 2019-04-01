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CHP'li Öztrak: Sandık güvenliği için canla başla çalışıyoruz (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 05:28 | Son Güncelleme

'EKREM İMAMOĞLU'NA BAŞARILAR DİLİYORUZ' CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

'EKREM İMAMOĞLU'NA BAŞARILAR DİLİYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak toplantıda şunları kaydetti:

"Şimdi İstanbul'da 10 sandık eksiğiyle girilmiş sonuçlara baktığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim oyumuz 4 milyon 167 bin 381. AK Parti'nin oyu ise Cumhur İttifakı olarak 4 milyon 139 bin 432. Yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark, Ekrem İmamoğlu lehine. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 27 bin 949 oy önde olarak seçimi kazanmış gözüküyor. Çünkü kalan 10 sandıkta ortalama 350 oy gelse 3 bin 500 oy var ve bu sonucu etkileyecek gibi gözükmüyor. İstanbul seçimlerinin biz de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Zaten biraz önce öğrendik, Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, AK Parti İstanbul sonuçlarına itiraz ediyormuş, itiraz ediyorlarsa da demek ki kazanamamışlar ki, o nedenle itiraz ediyorlar. Tekrar İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor ve bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyoruz.''

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