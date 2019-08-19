CHP'li Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Sandık hukukuna vurulan her darbe, Türkiye'ye vurulmuş darbedir. Seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Bugün sandığa ve seçmen iradesine sahip çıkmak, demokrasimize ve Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Millet iradesiyle inatlaşılmaz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, MYK gündemini yarın yapacağı basın toplantısıyla açıklayacağını, bugün ise İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması ile ilgili konuşacağını kaydetti.

'KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİ'

Faik Öztrak, HDP'li Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlarının bu sabah görevden alındığını, yerlerine o illerin valilerinin getirildiğini hatırlattı. Türkiye'de belediye başkanı olma koşullarının belli olduğunu belirten Öztrak, şunları söyledi:

"Önce Adalet Bakanlığı'ndan adli sicil kaydı temiz belgesi alınır sonra YSK adayların dosyalarını inceler, aday olmalarında hukuken sakınca görülmeyenlerde seçime girerler. Bundan daha 5 ay önce adli sicili temiz olan, YSK tarafından adaylıkları uygun görülen ve millet tarafından seçilen bu belediye başkanlarının görevlerinden alınması kararı hukuki değil siyasidir. Görevden alınan belediye başkanları hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı ortada yoktur. Bu ülkede seçime girmek serbest ama seçilmek yasak anlamına gelen karardır. Demokrasinin temelini oluşturan hukukun üstünlüğü ve seçme seçilme hakkı bu kararla bir kez daha açıkça yok sayılmıştır. Terörle mücadele kuşkusuz Türkiye'nin ortak milli meselesidir. Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulan CHP, terörün her türlüsünü lanetler ve terörü bir insanlık suçu olarak görür. Ancak terörle mücadele gibi milli bir mesele, milli iradeye baskı ve vesayet uygulamanın siyasi aracı haline de dönüştürülmemelidir. Bu, terörün değirmenine su taşımak olur."