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CHP'li Öztrak: Su akarken kovayı doldurmadılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti iktidarını eleştirerek, "Su akarken kovayı doldurmadılar, döviz rezervlerimizi güçlendirmediler, ülkemizi dış şoklara karşı iyice savunmasız hale getirdiler" dedi.

CHP'li Öztrak: Su akarken kovayı doldurmadılar

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti iktidarını eleştirerek, "Su akarken kovayı doldurmadılar, döviz rezervlerimizi güçlendirmediler, ülkemizi dış şoklara karşı iyice savunmasız hale getirdiler" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na yönelik İzlanda Keflavik Havalimanı'ndaki uygulamaya tepki gösterdi. Öztrak, "Milli Takımımıza İzlanda Havalimanı'nda yapılan çirkin muameleyi kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bu olayı kınıyoruz. Milli Takımımız bu tavra en güzel cevabı yarın akşam yeşil sahalarda verecektir" dedi.
'BU ÜLKEDE 8,5 MİLYON İŞSİZ VAR'
Ekonomik sorunların hızla büyüdüğünü ifade eden Öztrak, "Mutfaktaki yangına artan işsizlik refakat ediyor. Bu ülkede 8,5 milyon işsiz var. Her 100 işsizden 24'ü üniversite mezunu, üniversite mezunu işsizlerimizin sayısı da 1 milyonu geçiyor. Millet borcunu ödeyemez hale geldi. Esnaf, çiftçi, sanayici, memur, işçi herkes perişan. İş adamları, esnaflar, çiftçiler faiz ve kur kıskacı altında sıkıştı. Tüketiciler, aileler gelecek umudunu kaybetmiş vaziyette. Hiçbir bankacılık tecrübesi olmayan mütekait siyasiler banka yönetim kurullarına atanıyorlar" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN İTİBARINI BOZUK PARA GİBİ HARCIYORLAR'
Öztrak, iktidarın sıcak parayla ekonominin üstünü örterek işi götürebileceğini düşündüğünü söyledi. Ekonominin dış borçla şişirildiğini dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:
"Oysa o günlerde biz bu kadroları çok uyarmıştık. Onlar da bizim uyarılarımızı dinlemek yerine 'cari açık finanse edildiği sürece sorun yaşanmaz' diyerek bildiklerini okumaya devam ettiler. Su akarken kovayı doldurmadılar, döviz rezervlerimizi güçlendirmediler, ülkemizi dış şoklara karşı iyice savunmasız hale getirdiler. İşte tüm bu hataların bedelini şimdi milletimiz ödüyor. Ekonomik kırılganlıklarımız Türkiye'nin yumuşak karnı olarak algılanıyor. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü yerlerde sürükleniyor. Şimdi kendi koltuklarının bekası için Türkiye'nin itibarını bozuk para gibi harcıyorlar."
'TÜRKİYE'YE ÜLTİMATOM VERİLİYOR'
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından Türkiye'de muhataplarına mektup yazıldığını belirten Öztrak, şöyle devam etti:
"Bu mektup sıradan bir mektup değil; ama bu ülke, bu mektubu, ABD Savunma Bakanlığı'nın web sayfasından öğreniyor. Dil ve kullandığı üslup bakımından 1964'teki Jonhson Mektubu'na benziyor. Bu mektupta Türkiye'ye ültimatom veriliyor. İktidar S-400 ile F-35 silah sistemleri arasında kesin tercihe zorlanıyor. Gelen mektubun ekinde Türkiye'yi F-35 programından çıkarmaya dönük adımlar takvime bağlanıyor. Takvime bağlanan adımlara ilave olarak ABD Hükümeti kongreyi işaret ediyor. Türkiye'ye yönelik ekonomik ve askeri yaptırımları uygulama konusunda kongrede parti ayrımı olmaksızın güçlü bir irade olduğuna dikkat çekiyor. ABD tarafı kongre kararıyla konuyu milli bir mesele olarak gördüğünü ima ediyor aslında. Muhataplarınız eğer size bu ciddiyetle bir ültimatom verdiyse sizin yapmanız gereken tek bir şey vardır, o da aynı ciddiyetle karşılık vermek; ama ne yazık ki saray bu zamana kadar dış politikayı bir devlet politikası olarak görmedi, milli politika olarak görmedi ve görmemeye de devam ediyor. Meclis'e bilgi verme ihtiyacı dahi duymuyor. Ana muhalefet olarak bizden çekinmelerine gerek yok, biz 1964'te Jonhson Mektubu yazıldığında 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o dünyada yerini alır' diyen İsmet Paşa'nın anlayışından geliyoruz."

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