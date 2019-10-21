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CHP'li Öztrak: Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini sağlamak lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:56 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu ülkenin Güneydoğu sınırının terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olmasına hiçbir şekilde izin vermemek lazım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu ülkenin Güneydoğu sınırının terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olmasına hiçbir şekilde izin vermemek lazım. Alınacak önlemlerle Suriye'de güven ortamı sağlandıktan sonra ülkemizde bulunan Suriyelilerin bir an önce ülkelerini dönmelerini sağlamak lazım" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP'li Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektubun, diplomatik sürece uymadığını bildirdi. Bu süreci hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Öztrak, "ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik küstah tehditler ve hakaretler savurduğu kağıt parçası, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı tarafından sineye çekildi. Erdoğan'ın kendi ifadesiyle, Trump ile olan karşılıklı sevgi ve saygısı bu hakaretleri sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyormuş, zamanı geldiğinde cevap verilecekmiş. O zaman ne zaman? Kendi Sözcüsü de, 'Barış Pınarı Harekâtı ile biz bu mektuba cevap verdik' diyor. Kim doğruyu söylüyor, onu da anlayamıyoruz" dedi.

Öztrak, ABD Mahkemesi'nin Halkbank dosyasını yeniden masaya koyduğunu, dosyada bu sefer doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adının da geçtiğini öne sürdü.

TRUMP VE PUTİN

Öztrak, yaşananlar nedeniyle insanların can ve mal güvenliğinin sağlanabileceğine güvenemediklerini belirterek, "Bunların söyledikleri ve yaptıkları birbirini tutmuyor. 2015 yılının Kasım ayına kadar ABD ile iş tuttular, 2016 yılının Ağustos ayından bu yana da Rusya ile iş tutmaya çalışıyorlar. Bu arada herkese 'ey' diye bağırıyorlar ama iki kişi hariç; Trump ve Putin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ikisine duyduğu sevgi çok derin. Nitekim Erdoğan yine Putin'in yanına gidiyor. Yine işler yolunda giderse çok sevdiği Trump'la Kasım ayında Washington'da görüşecek" dedi.

Öztrak, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait depoların kiralanmasına yönelik ihalede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumun elenmesini eleştirerek, "Haydarpaşa ve Sirkeci garları tarihimiz ve kültürümüzdür. Dolayısıyla bu tarihi ve simgesel eserlerimiz halkın yararına kullanılmak zorundadır" dedi.

'İZİN VERMEMEK LAZIM'

Öztrak, ABD ile varılan mutabakat sonrası YPG'lilerin çekilmediğine dair duyumlar ve operasyonun devam edebileceği sinyaline ilişkin soru üzerine "Açıkçası biz de izliyoruz. Ne olacak hep beraber göreceğiz ama şunu açıkça söyleyeyim; bu ülkenin Güneydoğu sınırının terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olmasına hiçbir şekilde izin vermemek lazım. Alınacak önlemlerle Suriye'de güven ortamı sağlandıktan sonra ülkemizde bulunan Suriyelilerin bir an önce ülkelerine dönmelerini sağlamak lazım" diye konuştu.

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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-

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