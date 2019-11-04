CHP'li Öztrak: Terör örgütleriyle yakınlık içinde olmayız

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın CHP'nin Çubuk raporuyla ilgili, "CHP’nin Çubuk raporunda yer alan iddialar asılsızdır, eğer düzeltme yapmazlarsa hukuki süreç başlayacaktır" sözlerine değinen Öztrak, "Gerçekten ilginç. Genel başkanımıza yumruk atan şahıs başta olmak üzere Çubuk'ta yaşanılan olayı daha hala aydınlığa kavuşturamayan İçişleri Bakanlığı, bizim belgelere dayanan raporumuza karşı onu eleştiren bir raporu hazırlayabilmiş. Pes doğrusu. Bu yumruk atmaya yeltenen şahsı partiden attılar mı? Bununla ilgili ben daha hala bir açıklama duymadım. Ellerinden geleni ardına koymasınlar; ama önce Çubuk'ta yaşananları tam bir aydınlığa kavuştursunlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Terör örgütleriyle bağımız olmaz, terör örgütlerine desteğimiz olmaz, terör örgütleriyle hiçbir şekilde masaya oturmayız. Terör örgütleriyle hiçbir zaman yakınlık içerisinde olmayız" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BİR İLİŞKİMİZ OLMAZ'

CHP'nin hiçbir terör örgütüyle ilişkisinin olmadığını belirten Öztrak, "Terör örgütleriyle bağımız olmaz, terör örgütlerine desteğimiz olmaz, terör örgütleriyle hiçbir şekilde masaya oturmayız. Terör örgütleriyle hiçbir zaman yakınlık içerisinde olmayız. Terör örgütleriyle yakınlık içerisinde olanların kimlerin olduğu bellidir. CHP'nin böyle bir birlikteliğini gördünüz mü? Buradan bir daha ifade ediyorum ki terörle, terör örgütleriyle bir ilişkimiz olmaz, olmamıştır" diye konuştu.

'ATANMIŞLARIN SEÇİLMİŞLERE BU ŞEKİLDE KONUŞMA HAKKI YOKTUR'

Öztark, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği öne sürülen, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek" ifadeleriyle ilgili, şunları söyledi:

"Süleyman Soylu açıkçası atama bir bakan olarak, memur olarak seçilmiş birine, hem de İstanbul'da bugüne kadar alınan en yüksek oyu alarak seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyettedir. Süleyman Soylu kendini bilecek. Atanmışların seçilmişlere bu şekilde konuşma hakkı yoktur. Ayrıca neden her yurt dışına muhalefetten birileri gittiğinde bunlar çıkıyorlar 'Türkiye'yi ihbar edenler' laflarını kullanıyorlar? Çünkü herkesi kendileri gibi biliyorlar. Geçmişte muhalefetteyken her yurt dışına çıktıklarında Türkiye'yi kötülediler. Bizim seçilmişlerimiz yurt dışına çıktıklarında yurt içinde ne söylüyorlarsa yurt dışında da onu söylüyorlar. Tabii bu lafın sorumluluğu vardır, bu sorumluluğun hesabı da sorulacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Öztrak açıklama

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

