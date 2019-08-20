CHP'li Öztrak: Terörün değirmenine su taşırsınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "Bu belediye başkanları 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da geçtiler. Şimdi 5 ay sonra ne oldu da el çektiriyorsunuz? Açık söyleyeyim terörün değirmenine su taşırsınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Siyasette her doğum gününde geçmişin muhasebesi de yapılır. AK Parti Genel Başkanı, bu vesileyle yayımladığı mesajda 'dün bitti geçti gitti, bugün yeni bir gündür' diyerek metal yorgunu partisinin üzerini kaplayan kir ve pası silmeye çalıştı. AK Parti'nin bazı vekilleri de 'AK Parti ömrünü tamamladı, Erdoğan liderliğinde yeni bir parti kurulması gerekiyor’ diyerek çıtayı yükselttiler ve işi AK Parti’den kurtulma noktasına taşıdılar. Artık AK Partililerin bir kısmının partilerini bir kambur olarak görmeye başladıkları buradan anlaşılıyor. Herhalde yeniden gömlek değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Yenilenmiş değil yeni bir partiyle 17 yılın günahlarından arınacaklarını sanıyorlar" diye konuştu.