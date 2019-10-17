CHP'li Öztrak: Türkiye böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donal Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektupta küstah ifadeler ve hakaretlerin bulunduğunu belirterek, "Bu kağıt parçasının muhatabı AK Parti Genel Başkanı Erdoğan değildir. Bu hakaretlerin muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir, bugün de etmemelidir" dedi.

CHP'li Faik Öztrak parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, sözlerine Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'a rahmet dileyerek başladı.

Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderildiğini bildirdi. Gönderilen mektubun Beyaz Saray tarafından sızdırıldığını söyleyen Öztrak, "Beyaz Saray antetli ve Trump imzalı bu kağıt parçasında diplomatik teamüllerin dışında hiçbir devlet başkanına yakışmayacak küstahça ifadeler ve hakaretler var. Bu kağıt parçasının muhatabı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan değildir. Bu hakaretlerin muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, böyle bir hadsizliği, küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir, bugün de etmemelidir. Trump, bu küstah üslubu kullanma cesaretini ve cüretini nereden almaktadır?

'YANIT VERİLMEDİĞİ SÜRECE TRUMP'IN KÜSTAHLIĞI ARTACAKTIR'

Öztrak, mektubun ekinde Suriye'deki PYD/PKK terör örgütünün ABD Başkanı Trump'a yazdığı bir paçavranın yer aldığının anlaşıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Buradan ABD başkanı ve hükümetinin bunlarla mektup arkadaşlığı yaptığı da anlaşılmaktadır. Umarız ve bekleriz ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın bu müsveddenin ekinde yer alan terör örgütüne ait paçavrayı ciddiye alıp okumamıştır. Bu olan bitenler iki ülke arasında 1952 yılından beri mevcut olan müttefiklik hukukuna hiçbir şekilde sığmamaktadır. Buna hak ettiği yanıt verilmediği sürece ABD Başkanı Trump'ın küstahlığı daha da artacaktır."

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD'YE ADIM ATMAMASI GEREKİR'

Öztrak, bugün Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu müsvedde sahibine derhal iade edilmelidir. Bu görüşmede Türkiye'ye gönderilen mektup müsveddesi geldiği adrese ABD Başkan Yardımcısı eliyle Oval Ofis'e geri götürülmelidir. Bu kağıt parçası ortadayken ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, dünkü grup toplantısında ifade ettiği üzere, 'kendisine ve ailesine ABD tarafından vize yasağı getirilmişken', Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen ABD'ye adım atmaması gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tedbirleri almaktan çekinmemelidir ve korkmamalıdır. Biz CHP olarak emperyalizme karşı dünyanın en onurlu savaşını vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu ve şerefini korumak için Cumhuriyet tarihinde ne yapıldıysa, onun yanında olduk. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın; bu büyük millet hiçbir egemen gücün hadsizliğine pabuç bırakmayacak birikime sahiptir."

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