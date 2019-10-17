CHP'li Öztrak: Türkiye böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donal Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektupta küstah ifadeler ve hakaretlerin bulunduğunu belirterek, "Bu kağıt parçasının muhatabı AK Parti Genel Başkanı Erdoğan değildir. Bu hakaretlerin muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir, bugün de etmemelidir" dedi.

CHP'li Faik Öztrak parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, sözlerine Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'a rahmet dileyerek başladı.

Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderildiğini bildirdi. Gönderilen mektubun Beyaz Saray tarafından sızdırıldığını söyleyen Öztrak, "Beyaz Saray antetli ve Trump imzalı bu kağıt parçasında diplomatik teamüllerin dışında hiçbir devlet başkanına yakışmayacak küstahça ifadeler ve hakaretler var. Bu kağıt parçasının muhatabı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan değildir. Bu hakaretlerin muhatabı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, böyle bir hadsizliği, küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir, bugün de etmemelidir. Trump, bu küstah üslubu kullanma cesaretini ve cüretini nereden almaktadır?