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CHP'li Öztrak: Türkiye’de çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretli

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ​"Asgari ücret Türkiye’de artık genel bir ücret uygulamasına dönüşmüştür" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ​"Asgari ücret Türkiye’de artık genel bir ücret uygulamasına dönüşmüştür" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Görüşme öncesinde CHP heyeti açıklamada bulundu. Ağbaba, Türkiye'de yaklaşık 6 milyon işçinin asgari ücretle çalıştığını, çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin de bu hesaba katılması durumunda asgari ücretin en az dolaylı olarak 10 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. Ağbaba, Türkiye’de çalışanların yüzde 43'ünün asgari ücret ile çalıştığını, Avrupa ülkelerinde ise bu oranın yüzde 7 civarında olduğunu vurgulayarak, "Asgari ücret Türkiye’de artık genel bir ücret uygulamasına dönüşmüştür" dedi.

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