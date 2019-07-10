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CHP'li Öztrak: Türkiye'de herkesin parti kurma hakkı vardır

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'de demokrasi vardır, herkesin parti kurma hakkı vardır.

CHP'li Öztrak: Türkiye'de herkesin parti kurma hakkı vardır

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'de demokrasi vardır, herkesin parti kurma hakkı vardır. Ama AK Parti Genel Başkanı 'ümmeti bölme' laflarını falan kullandığına göre bu işten çok korkmuş" dedi.
​CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'de ekonomik krizin yaşadığını, işsizliğin rekor kırdığını savundu. Halkın borçlarını ödeyemediğini kaydeden Öztrak, "Herkese güven verecek, ufuk sunacak derli toplu bir plana ve programa duyulan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artıyor. Devlet millete değil yandaşa ve mutlu bir azınlığa çalışıyor" dedi.
'SADECE MERKEZ BANKASINA YIKARAK BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMAZSINIZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve 2019- 2023 dönemini kapsayan 11'inci Kalkınma Planı'na değinen Öztrak, "Ekonomik krizi idrak etmekte hala zorluk çeken sarayın getirdiği bu plan milletin yaşadığı krizi görmüyor. Bu nedenle de krizi çözecek kendi içerisinde tutarlı politikaları da getirmiyor. İşe Merkez Bankası'na faizleri düşürterek başlamaya kalkarsanız, buradan tam tersi sonuçlar alabilirsiniz. Enflasyonun sorumluluğunu sadece Merkez Bankası'na yıkarak bu işin içerisinden çıkamazsınız" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE HERKESİN PARTİ KURMA HAKKI VARDIR'
Açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:
"Türkiye'de demokrasi vardır, herkesi parti kurma hakkı vardır. Ama AK Parti Genel Başkanı 'ümmeti bölme' laflarını kullandığına göre bu işten çok korkmuş. Milleti bölmeyi bırakın ümmeti bölme noktasına kadar gitmiş. Benim bildiğim Türkiye'de zaten siyasi partiler milleti dikkati alarak siyaset yaparlar. Bence korkusu nedeniyle bu işi fazla büyütmüş."

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CHP'li Öztrak: Türkiye'de herkesin parti kurma hakkı vardırCHP'li Öztrak: Türkiye'de herkesin parti kurma hakkı vardır

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