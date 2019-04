CHP'li Öztrak: Türkiye'nin daha fazla yorulmasını istemiyoruz

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Artık Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu iktidarın şımarıklığına daha fazla yol vermemeli, kanun ve içtihatlar ne diyorsa o yönde karar vermelidir. Biz Türkiye'nin daha fazla yorulmasını istemiyoruz" dedi.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek, 31 Mart seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İktidarın İstanbul'da sandıktan çıkan sonuçları bir yana bırakıp seçimleri masa başında çalmaya uğraştığını öne süren Öztrak, diğer yandan Türkiye ekonomisinin de her geçen gün biraz daha kötüye gittiğini söyledi. Bugün açıklanan işsizlik rakamlarının ekonomideki krizin derinliğini gözler önüne serdiğini belirten Öztrak, "2019 Ocak ayı rakamlarına göre işsizlik oranı son 1 yılda 3,9 puan sıçrayarak yüzde 14,7'ye ulaşmış. Yani yüzde 15'e yaklaşmış. 2009 Şubat ayından bu yana bu rakam gördüğümüz en yüksek işsizlik oranı. 2009 yılında Türkiye yüzde 4,7 daralmıştı. Yani bu Türkiye'de, Türk ekonomisinde yüzde 5'e yakın daralma olacağının habercisi. Aynı dönemde resmi işsiz sayımız ise 1 milyon 259 bin kişi artmış, bu da işsizlik serilerine baktığımızda mevcut serinin rekoru. Böyle bir sıçramayı ekonominin yüzde 4,5 küçüldüğü 2009 yılında dahi görmemiştik" dedi.

'DERTLERİ OYLARIN SAYILMASI DEĞİL'

Öztrak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin yapıldığı gün İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın yüzde 98'inin 7 saatte sayıldığını, buna karşılık İstanbul'daki sandıkların yeniden sayımının 15 günde bitirilemediğini ifade etti. Öztrak, "Bu bize 'sandıkların yeniden sayımı bitirilmesin' diye çok özel bir çaba gösterildiğini ortaya koyuyor" dedi. Öztrak, iktidarın Büyükçekmece'deki seçmen listeleri üzerinden yolsuzluk yapıldığına dair bir algı oluşturarak hem Büyükçekmece hem de İstanbul seçimlerini iptal ettirme çabası içine girdiğini öne sürdü. Maltepe'deki oyların sayımının geciktirilmesi için AK Parti ve MHP temsilcilerinin akıl almaz yollara başvurduğunu dile getiren CHP sözcüsü, "Şimdi soruyorum 1 Nisan sabahı 'oylar yeniden sayılsın' diye ortalığı birbirine katanlar, ne oldu da bu oyların sayılmasını engelliyorlar? Bunların derdinin açıkçası oyların sayılması olmadığı buradan çok net gözüküyor" diye konuştu.

İLÇE SEÇİM KURULU YSK'YI TANIMADI

AK Parti ve MHP temsilcilerinin Maltepe'deki oy sayım terminallerinin usulüne uygun oluşturulmadığını gerekçe göstererek, sayımın durdurulmasını ve yeniden yapılmasını talep ettiklerini kaydeden Öztrak, YSK'nın aldığı kararla oyların yeniden sayılması talebini reddettiği halde ilçe seçim kurullarının bu karara uymadığını vurguladı. Öztrak, "Burada derdin üzüm yemek olmadığı, derdin bağcıyı dövmek olduğu açık seçik ortada. YSK, aldığı kararla seçim kurulu başkanı hakimlerin müşterek karar alması yerine Maltepe'de her iki seçim kurulunun ayrı ayrı toplanarak karar almasına onay verdi. Ancak oyların sayımının iptal edilerek baştan, sayılmış olan oyların baştan yeniden sayılması talebini de reddetti. Ama ilçe seçim kurulları ne yaptı? Bu kararın sadece ilk bölümünü dikkate aldı. YSK'nın neyi reddettiğini hiç dikkate almadan üye tam sayısıyla bir araya gelip ilave terminallerde sayılan oyların sayımının iptaline ve 12 olan terminal sayısının 2'ye düşürülmesine karar verdi ilçe seçim kurulları YSK'nın kararına rağmen. Bu açıkça YSK'nın almış olduğu kararı tanımamaktır. YSK kararına rağmen bunlar neyin peşindedir?" dedi.

'İKTİDAR OYLARIN SAYILMASINI İSTEMİYOR'

Sayılmış olan 400 sandığı bir daha saydırmanın işi yokuşa sürmek olduğunu belirten Faik Öztrak, YSK'ya itirazda bulunduklarını ifade ederek, "Kurul bugün bizim kararımızı görüşecek. Tabii tüm bunlar şunu açıkça gösteriyor; İktidar oyların sayılmasını istemiyor. İktidarın derdi bugüne kadar rantı üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul'u elinden bırakmamak. İktidarın derdi İstanbul seçimlerini bahane gösterip milleti oy sayımlarıyla oyalayarak her gün biraz daha derinleşen ekonomik krizi unutturmak. İktidarın derdi devletin çalışanlarına ürettirdiği sahte kağıtlarla, delillerle sandıkta kaybettiği seçimi masa başında çalmak" değerlendirmesinde bulundu.

'KAZANDIĞIMIZ SEÇİMİ ÇALDIRTMAYIZ'

Oyun namus olduğunun ve buna dokundurtmayacaklarının altını çizen Öztrak, "Kazandığımız seçimi de kimseye çaldırmayız. İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur nokta. Artık YSK da bu iktidarın şımarıklığına daha fazla yol vermemeli, kanun ve içtihatlar ne diyorsa o yönde karar vermelidir. Biz Türkiye'nin daha fazla yorulmasını istemiyoruz. Uyarılar yapıyoruz, memleketimizin selameti için uyarıyoruz. Bu uyarılarımıza da tehdit diyorlar, yıldırmaya çalışıyorlar. İstanbul seçimlerinin sonuçlarını geciktirmenin ekonomimizin en çok güvene ihtiyaç duyduğu şu günlerde güven üzerinden yaptığı tahribat çok yüksektir ve bu husus krizi daha da derinleştirmektedir" dedi.

İTİRAZLARIN HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Soruları da yanıtlayan CHP Sözcüsü Öztrak, AK Parti'nin İstanbul seçimleri ile ilgili olağanüstü itiraz hakkını kullanacağını açıklaması ile ilgili "Yapılacak olan bu itirazların hukuki olmadığını söylüyoruz. Hukuki dayanağı yok. Yani hem yasalara hem de YSK'nın geçmişte almış olduğu kararlara aykırı bir süreçle karşı karşıyayız. Bu sadece ve sadece işi geciktirmeye dönük, 'belki de yakalarsam bir yerinden acaba İstanbul'da seçimleri iptal ettirebilir miyim'e dönük bir takım yaklaşımlar; ama bu ülkeye çok ciddi bir şekilde her alanda yani ekonomide, siyasi belirsizlik bakımından, diğer konularda çok ciddi zararlar veriyor. Onun için bundan bir an önce vazgeçilsin. Ülke gerçek gündemine dönsün istiyoruz, belediye başkanları işlerini yapsınlar, hükümet işlerini yapsın. Bırakın artık şu belediye seçimlerini, gelin bakalım milletin gerçek meselesine" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL SEÇİMLERİNİ YENİLEMEK VİCDANLARI YARALAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında dile getirdiği İstanbul seçimlerinin iptali ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de Öztrak, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin vicdanları neden rahatlatacağını anlayabilmiş değiliz. Aksine İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ve İstanbul halkının 'sen bizim büyükşehir belediye başkanımızsın' dediği Ekrem İmamoğlu'nun elinden hukuksuz, kanunsuz bir şekilde mazbatasının alınmaya kalkılmasının vicdanlarda, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'nin, tüm milletimizin vicdanında çok derin yaralar açacağını buradan açıkça ifade etmek isterim" dedi. Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bazı belediye şirketleri ile ilgili yaşanan tartışmayı ise "Benim anladığım dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir kapıp kaçma hikayesi yaşanmış durumda. Mansur Yavaş da partimizin genel felsefesine ve kendi yaşam anlayışına uygun olarak 'tüyü bitmedik yetimin hakkını Ankara'da artık yedirmem' demiş. Bu konuşması nedeniyle de kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde değerlendirdi.

