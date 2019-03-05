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CHP'li Öztrak: Yağı, unu, şekeri de ithal edip tanzimde satacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, hükümüte yüklenerek, "Bu gidişle yağı, unu, şekeri ithal edip tanzim satış mağazalarında millete satmaya başlayacaklar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, hükümüte yüklenerek, "Bu gidişle yağı, unu, şekeri ithal edip tanzim satış mağazalarında millete satmaya başlayacaklar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin 2300 yıllık bir devlet geleneği, 141 yıllık anayasa geleneği ve acısıyla tatlısıyla 73 yıldır süren çok partili bir demokratik yaşamı olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

''Türkiye'de CHP'li, AK Partili, Saadet Partili, MHP'li, demeden her yurttaş vergisini veriyor. Askerlik vazifesini parti ayrımı yapmaksınız tüm vatandaşlarımız yerine getiriyor. Askerlerimiz hain pusularda şehit olurken gelen kurşun parti ayrımı yapmıyor. Terörist kurşunlarının yapmadığı bu ayrımı bu ülkede cumhurbaşkanlığı gömleğini giyen AK Parti Genel Başkanı yapıyor. Birkaç belediye başkanlığı için bu kadar kalıp kırmaya, 80 milyonu parçalamaya değer mi?''

'ENFLASYON YÜKSEK'
Dün enflasyon rakamlarının açıklandığını ve Şubat ayında da yıllık enflasyonun iktidarın her türlü piyasa dışı müdahalesine rağmen yüzde 20 civarında kaldığını söyleyen Öztrak, ''Türkiye hala dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ülkeden biri. Aldıkları tedbirler; TÜİK'in 2019'da iş yeri seçim kriterlerini değiştirerek bazı seçilmiş marketlerden fiyat derlemeye başlaması, marketlere ve fabrikalara açılan tehdit telefonları, üst üste soruşturmalar ve zabıtalarla firmaları yıldırmak, milleti saatlerce kuyrukta bekleten tanzim satış mağazaları açmak, zamları idari kararlarla seçim sonrasına erteleme. Ülkede üretim kapasitesini artıracak, tarladaki yangını söndürecek hiçbir tedbir yok. Seçim geçene kadar varsa yoksa krizin işaretlerini gizleyecek aspirin ve pansuman tedavisi ile yetinilecek'' dedi.

'UNU, ŞEKERİ DE TANZİM MAĞAZALARINDA SATMAYA BAŞLAYACAKLAR'
Mutfaktaki yangını tüm tehdit ve zorlamalara rağmen Şubat'ta devam ettiğini söyleyen Öztrak, "Geçen yıl Şubat'ta kilosu 1 lira 41 kuruş olan kuru soğan, bu yılın aynı ayında 4 lira 50 kuruş. 1 yılda yüzde 219 zam. Geçen yıl 2 lira 17 kuruş olan pırasanın kilosu şimdi 5 lira 48 kuruş. 1 yılda yüzde 153 zam. Ispanağın kilosu geçen yıl 2.5 lirayken şimdi 5 lira 90 kuruş, yüzde 136 zam. 'Çözüm' diye İran'dan soğan ithal edildi. Şimdi de ithal kuru bakliyatı tanzim satış mağazalarında pazarlamaya başladılar. Bu gidişle yağı, unu, şekeri ithal edip tanzim satış mağazalarında millete satmaya başlayacaklar. Bizim çiftçimizi dururken elin oğluna abat edecekler" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ BİRLİĞİ
'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP'yi terör örgütleriyle birlikte olmakla suçladığının hatırlatılması üzerine de Öztrak, "CHP'yi ya da kendileri dışındaki herkesi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermek, bu seçimler konusunda iktidarın ne kadar büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu seçimlerde 'o terörist' 'bu terörist' demek yerine, millet aç, bir an önce bu milletin açlığını, sıkıntılarına nasıl çare bulacağız, ona bakmak lazım. 'FETÖ' diyorsunuz, 'PKK' diyorsunuz dönüp baksak geçmişte iktidarın tüm bu terör örgütleriyle beraberliği olmuştur. " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Öztrak'ın açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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