HABER

CHP'li Öztrak: Yaptırım uygulamasını tasvip etmemiz mümkün değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 16:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı vardır.

CHP'li Öztrak: Yaptırım uygulamasını tasvip etmemiz mümkün değil

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı vardır. Bu konuda uygulanacak ambargoları, yaptırım uygulanmasını gerçekten tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sırasında kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Faik Öztrak, Düzce'deki sel felaketine değinerek, "Derhal bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor. Sel felaketi yaşayan vatandaşlara psikolojik destek için acil tedbirler alınması gerekiyor. Evleri ve işleri zarar gören vatandaşların vergi, kredi gibi borçlarının ertelenmesi lazım ve hasar tespit çalışmaları hızla yapılmalı, vatandaşların kayıplarının telafisi, sel sonucu oluşan çamur yığınlarının hızla temizlenmesi gerekiyor" dedi.
'HUKUK DEVLETİNDEN NASIL UZAKLAŞILDIĞINI İZLEDİK'
TBMM’nin 1 Ekim’e kadar tatile girdiğini hatırlatan Öztrak, "Böylece 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra kurulan tek adam rejiminde Meclis'in yemininden sonraki ilk yasama yılı sona ermiş oldu. Daha güçlü bir kuvvetler ayrılığı iddiasıyla getirilen bu sistemin tek bir kişiyi güçlendiren rejim olduğu, bu yasama yılının sonunda tecrübeyle ortaya çıktı. Son anayasa değişikliği ile TBMM’nin yetkilerinin nasıl kısıtlandığını, gazi meclisin nasıl etkisizleştirildiğini, kuvvetler ayrılığı ilkesinin fiilen nasıl ortadan kaldırıldığını hep birlikte gördük. Yine bu dönemde çağdaş demokratik standartlardan, hukuk devletinden nasıl uzaklaşıldığını da hep beraber izledik" dedi.
'100 ÖNERGEDEN SADECE 6'SI ZAMANINDA CEVAPLANMIŞ'
Parlementonun 21'inci döneminde milletvekillerinin iktidara sorduğu her 100 yazılı sorudan 87'sinin zamanında cevaplandırıldığını anımsatan Öztrak, "AK Parti’nin iktidar olmasından sonra 22'nci dönemde bu oran 63'e gerilemiş, 23’üncü dönemde yüzde 50’ye düşmüş, 24'üncü dönemde yüzde 22'ye, 25'inci dönemde de yüzde 7'ye kadar gerilemiş. 26'ncı dönemde yüzde 11 olmuş, 27’nci dönemde ise bugüne kadar milletvekillerinin iktidara sorduğu her 100 önergeden sadece 6’sı zamanında cevaplanmış. Soruların yüzde 33'ü zamanı geçtikten sonra yanıtlanmış, yüzde 55'ine ise yanıt yok" şeklinde konuştu.
'TÜRKİYE ŞAMAR OĞLANINA DÖNDÜRÜLMEK İSTENİYOR'
Soruları da yanıtlayan Öztrak, S-400 hava savunma sistemi sevkiyatının ardından yaptırım tartışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:
"ABD'den yaptırım uygulaması ile ilgili son derece farklı görüşler geliyor. Başkan daha önce 'Türkiye ABD'den Patriot almak istedi, biz vermedik, Türkiye S-400’leri almakta haklıdır' derken buna karşılık ABD Senatosu'ndan farklı sesler gelebiliyor. Dolayısıyla bu süreci dikkatle izlemek gerekiyor. Başkan Trump geçmişe de baktığımız zaman birçok şey söylüyor; ama sonuçta farklı bir sonuca da gidilebiliyor. Türkiye’nin kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı vardır. Bu konuda uygulanacak ambargoları, yaptırım uygulanmasını gerçekten tasvip etmemiz mümkün değildir. Ama tasvip etmediğimiz bir başka konu da son zamanlarda Türkiye, o yaptırım uyguluyor, bu yaptırım uyguluyor, şamar oğlanına döndürülmek isteniyor. Bunu da hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi açık açık ifade etmek istiyorum."

FOTOĞRAFLI

CHP'li Öztrak: Yaptırım uygulamasını tasvip etmemiz mümkün değil

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktıUzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı
Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştüBakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tersine adım atılırsa varlığımızı daha da artırırız”Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tersine adım atılırsa varlığımızı daha da artırırız”

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Aksaray’ın Demirci beldesinde kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti (Süleyman Arif Emre kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege Denizi'nde gece seyri

Bakan Soylu'dan gece seyri! Telsizle seslendi

Bahçeli: Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur

'Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.