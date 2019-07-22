CHP'li Öztrak: Yaptırım uygulamasını tasvip etmemiz mümkün değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı vardır. Bu konuda uygulanacak ambargoları, yaptırım uygulanmasını gerçekten tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sırasında kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. Faik Öztrak, Düzce'deki sel felaketine değinerek, "Derhal bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor. Sel felaketi yaşayan vatandaşlara psikolojik destek için acil tedbirler alınması gerekiyor. Evleri ve işleri zarar gören vatandaşların vergi, kredi gibi borçlarının ertelenmesi lazım ve hasar tespit çalışmaları hızla yapılmalı, vatandaşların kayıplarının telafisi, sel sonucu oluşan çamur yığınlarının hızla temizlenmesi gerekiyor" dedi.

'HUKUK DEVLETİNDEN NASIL UZAKLAŞILDIĞINI İZLEDİK'

TBMM’nin 1 Ekim’e kadar tatile girdiğini hatırlatan Öztrak, "Böylece 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra kurulan tek adam rejiminde Meclis'in yemininden sonraki ilk yasama yılı sona ermiş oldu. Daha güçlü bir kuvvetler ayrılığı iddiasıyla getirilen bu sistemin tek bir kişiyi güçlendiren rejim olduğu, bu yasama yılının sonunda tecrübeyle ortaya çıktı. Son anayasa değişikliği ile TBMM’nin yetkilerinin nasıl kısıtlandığını, gazi meclisin nasıl etkisizleştirildiğini, kuvvetler ayrılığı ilkesinin fiilen nasıl ortadan kaldırıldığını hep birlikte gördük. Yine bu dönemde çağdaş demokratik standartlardan, hukuk devletinden nasıl uzaklaşıldığını da hep beraber izledik" dedi.