HABER

CHP'li Öztrak: Yeni algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 19:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "73 yıllık çok partili yaşamda demokrasimize böyle darbe vurulmamıştı.

CHP'li Öztrak: Yeni algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "73 yıllık çok partili yaşamda demokrasimize böyle darbe vurulmamıştı. Şimdi de yeni algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz. Sıkılmadan, utanmadan kendilerini mağdur gösterip, CHP'yi suçlamaya kalkışıyorlar" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendiren Öztrak, "73 yıllık çok partili yaşamda demokrasimize böyle bir darbe vurulmamıştı. Seçimi kaybeden onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının şimdi de yeni bir algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz. Sıkılmadan, utanmadan kendilerini mağdur gösterip, sandık darbesinin gerçek mağduru olan CHP'yi, genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nu, 'millet ittifakı'nı ve Ekrem İmamoğlu'nu suçlamaya kalkışıyorlar. Dün akşam bir iftar yemeğinde açmış ağzını yummuş gözünü. İftar sonrasını adeta kendine miting alanı yapmış. Artık vatandaşlarımızın inançlarına da saygı kalmadı. Mübarek ramazan ayında milletimizin huzur içinde orucunu açmasına bile izin verilmiyor" diye konuştu.
'GÖRÜNTÜLERİ HALA BEKLİYORUZ'
YSK'ya yönelik eleştirilerde bulunan CHP'li Öztrak, şunları söyledi:
"Bunu hep söyleyeceğiz. YSK bu kararla kendi varlık sebebini inkar etmiştir. Bugüne kadar demokrasi ve hukuk devletinin tüm temel taşlarını söküp atan iktidar ise bu kumpasla elinde kalan son meşruiyet kalesi olan sandığı da ateşe vermiştir. AK Parti Genel Başkanı alenen çalınmış oylardan, yolsuzluktan bahsetmektedir; ama YSK'nın kısa kararında bununla ilgili hiçbir husus yer almamaktadır. Rusya'ya gitmeden önce seçimlerle ilgili kameraların tespit ettiği usulsüzlükler olduğunu söylemişti. Aynı Kabataş'ta deri pantolonlu üstü çıplak adamların başörtülü bir kadına saldırdığı yalanı gibi bu görüntüleri de hala bekliyoruz seçimde yolsuzluk yapıldığına dair. AK Parti genel başkanı ve sözcüleri, işlenen hukuk cinayetini 'Başka adayın kazandığı seçimi alıp başka adaya vermiyoruz ki yeniden yapalım, madem kazandınız yeniden kazanırsınız' demektedirler. Bir de onu yapsaydınız. İmamoğlu'nun mazbatasını gasbettiniz, bir de onu yapsaydınız. Mazbatayı da alıp Binali Yıldırım'a verseydiniz. Sizin içinizde bunları önerenler de var. 'Böyle olsun' diyenler de var. İstanbul seçimleri misket oynamaya benzemez."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerinin kopyalanmasından rahatsız olunduğunu kaydeden Öztrak, "Bu verilerde ne vardır? Çok partili demokrasi tarihimizin en büyük mağduriyeti milletimizin sandıkta vereceği oylarla giderilecektir. Seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gasbedilen mazbatası, milletin eliyle tekrar kendisine verilecektir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yatta gizlice bir isimle görüştüğü iddiasının sorulması üzerine Öztrak, "İstihbarat teşkilatları genel başkanımızı çok yakından takip ediyor, biz de zaten biliyoruz bunu. Bizim, genel başkanımızın gizlisi saklısı yok, her şeyi açıkta yapıyoruz. Eğer gizli saklı bir görüşme yapsaydı herhalde birilerinin yatında oturup, görüşmezdi. İstihbarat örgütlerinin kendi ellerindeki materyalleri alıp, yandaş medyaya servis edip bunun üzerinden bizleri itibarsızlaştırmaya dönük hikayeler yazdırmaya kalkmaları gerçekten ayıptır. Teşkilatın ve bağlı olduğu makamların ne hale düştüğünü ortaya koymaktadır" diye cevap verdi.

FOTOĞRAFLI

CHP'li Öztrak: Yeni algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruzCHP'li Öztrak: Yeni algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruzCHP'li Öztrak: Yeni algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten Çan Belediye Başkanı Öz’e tebrik ziyaretiCHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten Çan Belediye Başkanı Öz’e tebrik ziyareti
Bakan Kurum'dan üniversitelilere: Projeler üretinBakan Kurum'dan üniversitelilere: Projeler üretin

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

Meral Akşener'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Mustafa Sarıgül DSP'den İstanbul adayı mı olacak? Açıklama geldi

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.