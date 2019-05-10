CHP'li Öztrak: Yeni algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "73 yıllık çok partili yaşamda demokrasimize böyle darbe vurulmamıştı. Şimdi de yeni algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz. Sıkılmadan, utanmadan kendilerini mağdur gösterip, CHP'yi suçlamaya kalkışıyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendiren Öztrak, "73 yıllık çok partili yaşamda demokrasimize böyle bir darbe vurulmamıştı. Seçimi kaybeden onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının şimdi de yeni bir algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz. Sıkılmadan, utanmadan kendilerini mağdur gösterip, sandık darbesinin gerçek mağduru olan CHP'yi, genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nu, 'millet ittifakı'nı ve Ekrem İmamoğlu'nu suçlamaya kalkışıyorlar. Dün akşam bir iftar yemeğinde açmış ağzını yummuş gözünü. İftar sonrasını adeta kendine miting alanı yapmış. Artık vatandaşlarımızın inançlarına da saygı kalmadı. Mübarek ramazan ayında milletimizin huzur içinde orucunu açmasına bile izin verilmiyor" diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince... Edirne'de yağmur etkili oldu GÜNCELLEME - Fidanlıkta kenevir yetiştiren 6 kişi gözaltına alındı

'GÖRÜNTÜLERİ HALA BEKLİYORUZ' YSK'ya yönelik eleştirilerde bulunan CHP'li Öztrak, şunları söyledi: "Bunu hep söyleyeceğiz. YSK bu kararla kendi varlık sebebini inkar etmiştir. Bugüne kadar demokrasi ve hukuk devletinin tüm temel taşlarını söküp atan iktidar ise bu kumpasla elinde kalan son meşruiyet kalesi olan sandığı da ateşe vermiştir. AK Parti Genel Başkanı alenen çalınmış oylardan, yolsuzluktan bahsetmektedir; ama YSK'nın kısa kararında bununla ilgili hiçbir husus yer almamaktadır. Rusya'ya gitmeden önce seçimlerle ilgili kameraların tespit ettiği usulsüzlükler olduğunu söylemişti. Aynı Kabataş'ta deri pantolonlu üstü çıplak adamların başörtülü bir kadına saldırdığı yalanı gibi bu görüntüleri de hala bekliyoruz seçimde yolsuzluk yapıldığına dair. AK Parti genel başkanı ve sözcüleri, işlenen hukuk cinayetini 'Başka adayın kazandığı seçimi alıp başka adaya vermiyoruz ki yeniden yapalım, madem kazandınız yeniden kazanırsınız' demektedirler. Bir de onu yapsaydınız. İmamoğlu'nun mazbatasını gasbettiniz, bir de onu yapsaydınız. Mazbatayı da alıp Binali Yıldırım'a verseydiniz. Sizin içinizde bunları önerenler de var. 'Böyle olsun' diyenler de var. İstanbul seçimleri misket oynamaya benzemez."