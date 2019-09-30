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CHP’li Öztrak Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2019 23:10 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) değerlendirdi.Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında bugün açıklanan ekonomi paketini değerlendiren Öztrak, “Bugün yeni dedikleri ekonomik programın ikincisini açıkladılar.

CHP’li Öztrak Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendirdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) değerlendirdi.
Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında bugün açıklanan ekonomi paketini değerlendiren Öztrak, “Bugün yeni dedikleri ekonomik programın ikincisini açıkladılar. Geçen yıl programın adına ‘dengelenme’ demişlerdi. Ekonominin nasıl dengelendiğini gördük. Önceki orta vadeli programlar yüzde 2,3 olacak dedikleri bu yılın büyümesini şimdi yüzde yarıma indirmişler. Milli gelir 9 yıl önceki milli gelirin bile altına inmiş. Millet aşından işinden olmuş, yılın ilk yarısında milli gelir yüzde 1,9 daralmış, işsizlik yıl içinde yüzde 15’lere dayanmış ve damat çıkmış dengelenme başarılı oldu diyor. Vatandaşta, çiftçide, memurda, emeklide, işçide denge bırakmadınız. Milletin dengesini alt üst ettiniz. Geçen defa ‘denge’, şimdi ‘değişim’ dediler. Çok açık söyleyeyim, ekonomide değişimin başlaması için ilk değiştirilmesi gereken damadın kendisidir. Bizim kişilerle, şahıslarla bir sorunumuz yoktur ama Türkiye ekonomisinin bir aile şirketi gibi yönetilemeyeceği her gün açık seçik görülmektedir. Yönetimde bu görüntü güvene zarar veriyor. Oysa ekonomik programda başarının ilk koşulu tüm aktörlere güven verebilmektir. IMF, yapılacaklar listesinde kamu maliyetinde milli gelire oran olarak yüzde 1,5’luk tasarruf istemişti, damadın programında bu talep fazlasıyla yerine getiriyorlar. Bu çerçevede bütçede cari harcamaları kısıyorlar, yatırımları kesiyorlar, transfer harcamalarını da düşürüyorlar. Peki, bunun milletimize maliyeti ne? Kaç kişi işinden olacak? Memleketin çeşitli yerlerindeki kaç proje duracak? Sosyal yardımlara ne olacak?” dedi.

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