CHP'li Öztrak: Yeniden seçim ile ülkenin ufkunu karartmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin itiraz süreciyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) tarihi bir sorumluluk düştüğünü söyledi. Öztrak, "Yeniden seçim gibi sorumsuz sözlerle ülkenin ufkunu daha fazla karartmamak gerekir" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin itiraz sürecini değerlendirdi. Öztrak, süreçle ilgili YSK'ya tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade ederek, "Kurumların ve sistemin çalışması, zorbalığın önünü keser. Yoksa puslu havaları seven birtakım aç kurtlar, milletin hakkını, hukukunu kapmaya çalışırlar. Biz YSK'ya tarihi sorumluluğunu millet huzurunda bir defa daha hatırlatıyoruz. Kanunlarımız açıktır. YSK'nın önceki kararları ve içtihatları da ortadadır. Sandıktan çıkan milletin iradesine, kanunlara ve kurallara göre İstanbul'da seçimin galibi millet iş birliğinin ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'dur" diye konuştu.

'YSK PRİM VERMEMELİ' Öztrak, YSK'nın süreci haksız hukuksuz itirazlarla ve yeri geldiğinde zorbalıkla geciktirmeye çalışanlara prim vermemesi gerektiğini söyledi. 'MİLLETİN MESAJINI ARTIK KABULLENİN' İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanının Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade eden Öztrak, "Bunu hazımsızlık konusu yapanlara açık tavsiyemiz ise milletin mesajını artık kabullenmeleridir. İktidarın sözcüleri milli irade ile nikâh kıydıkları iddiasındadır. O zaman milletin kaldırıp yüzlerine attığı nikâh yüzüğünü artık gurur meselesi yapmamalıdırlar. Millete musallat olup, daha fazla huzursuz etmeyin. Siyasette var olmak istiyorlarsa, milletle kavga etmeyi bıraksınlar. 'Milletin gönlünü yeniden nasıl kazanırız' diye düşünmeye şimdiden başlasınlar" dedi. 'EKONOMİ İYİ DEĞİL' Türkiye'nin ekonomik durumunun iyi olmadığını söyleyerek konuşmasına devam eden Öztrak, "Yatırımcılar, hukukun olmadığı, seçimle gelip seçimle gitmemek için direnen bir iktidarın bulunduğu bir ülkeye paralarını getirmek istemezler. Paralarını o ülkeye emanet etmezler. Biz bu uyarıları yapıyoruz" dedi.