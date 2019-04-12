CHP'li Öztrak: YSK'nın, görüşmeyi sürekli ertelemesi tedirginlik yaratıyor

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK'nın, önüne gelen bu kumpas dosyaları ile görüşmeyi olağandışı bir biçimde sürekli olarak ertelemesi tedirginlik yaratıyor. YSK üzerinde iktidarın ciddi bir baskısı olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Fransa'nın 24 Nisan kararına değinen Öztrak, "Fransa 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etti. Bu kabul edilebilir bir husus değildir. Bu tarihçilerin karar vermesi gereken bir şey. Fransa’daki hukuk camiasının da benim söylediğim şeyi paylaştığı bir durumda, Fransa Cumhurbaşkanı’nın hukuku bir kenara iterek böyle bir girişimde bulunmasını kınıyoruz" dedi.

'YETERLİ SAYIDA DELİL TOPLAYAMIYORSANIZ ÜRETİN'

Öztrak, 3 Nisan'da Dolmabahçe'de düğmesine basıldığını iddia ettiği seçimleri çalma operasyonunun devam ettiğini savundu. Öztrak, "İktidar partisinin Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesini istemesiyle başlayan kumpas, devletin mülkiye müfettişlerine toplatılan tutanaklarla ete kemiğe büründürülmeye çalışılıyor. Büyükçekmece’den gelen son haberlere göre 'toplayamıyorsanız yeterli sayıda delili, delil üretin' denmiş. Masa başında tutanak üreteceklermiş. Hedef, Büyükçekmece’de kesinleşmiş seçmen listelerini kullanarak İstanbul'da seçimi iptal ettirmek" dedi.