CHP'li Öztrak: YSK'nın maddi temelden yoksun delilleri dikkate alacağını düşünmüyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin vereceği karar ile ilgili olarak, "YSK'nın seçim hukukuna ve kendi içtihadına aykırı bir karar alacağını ve bu maddi temelden yoksun delilleri dikkate alacağını düşünmüyoruz, düşünmek dahi istemiyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı esnasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün tarihinin en kritik kavşaklarından birinde olduğunu belirtti. Öztrak, vatandaşların ekonomik krizin altında ezildiğini, diğer yandan da demokrasinin şarampole yuvarlandığını öne sürdü.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'DUR'

CHP'li Öztrak, yerel seçimlerin üzerinden 36 gün geçtiğini, ancak İstanbullu seçmenlerin kararını beğenmeyenlerin masa başında kararı değiştirmek için uğraştığını savundu. Bugüne kadar yapılan her itirazın maddi temelden yoksun olduğunun anlaşıldığını ifade eden Öztrak, şöyle konuştu: "Sandık sandık olalı böyle işkence görmemiştir. Bu yaşadıklarımız cumhuriyet ve demokrasi tarihimizde bir ilktir. İstanbul'un büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Artık herkes bunu içine sindirmelidir. Bu hakkın tesliminin kesinleşmesinin hemen arifesinde seçim çalma kumpasının mimarları, mızıkçılar şimdi son çırpınışlarını yapmaktadırlar. Dün YSK'yı etkilemeye ve tehdide dönük yeni bir oyun ortaya sürülmüştür. Seçim gecesi yapılan manipülasyonların adresi olan Anadolu Ajansı tam da YSK'nın kararı öncesinde basına kapalı olarak yürütülmesi gereken bir soruşturma ile ilgili bilgileri kamuoyuna sızdırmıştır. Buna göre 43 sandık kurulu üyesi FETÖ ile irtibatlıymış. Bunu nasıl anlamışlar? 41'i Bank Asya'ya para yatırmış, 2'si de bylock kullanıcısıymış. Bu FETÖ tehdidiyle YSK'yı etkilemeye yönük açık seçik bir manipülasyondur. FETÖ meselesi giderek çorbaya atılan sineğe benzemeye başlamıştır. İktidar içinde çok kullanışlı bir araç haline gelmiştir."

'YSK’NIN PUSULASI SEÇİM HUKUKU VE İÇTİHATIDIR'

Öztrak, YSK'nın pusulasının seçim hukuku ve içtihadı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Türkiye tüm tehdit ve baskılara rağmen bir hukuk devleti mi olacak, yoksa iktidarın zorbalığına boyun eğerek totaliter bir rejime mi dönüşecek? 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletin' olmaya devam mı edecek, yoksa masa başında kumpaslarla millet egemenliğinin çalınabildiği 3'üncü dünyanın başarısız devletler ligine mi düşeceğiz? YSK bu ülkede güvenle seçim yapılmasını sağlayan bir kurum mu olacak, yoksa kendi itibarını ve varlık sebebini inkâr mı edecek? YSK'nın AK Parti'nin maddi temelden yoksun iddialarına vereceği cevap aynı zamanda tüm bu soruların cevabı olacaktır. YSK millet iradesiyle koltuğu hak edenin hakkını elinden almayarak demokratik meşruiyetin elde kalan son kalesi olan sandığı korumakla kalmayacak bu ülkede hukuka ve demokrasiye inancı da yeniden yeşertecektir."

'AYKIRI BİR KARAR ALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Öztrak, bir gazetecinin 'YSK'dan aksi bir karar çıkması halinde CHP nasıl bir yol izleyecek? Parti tabanından seçimin tekrarı olursa boykot çağrıları oldu" sorusuna, şöyle yanıt verdi: "Aksini düşünmek istemediğimizi söylemiştik. Bu tür kararların partinin en yetkili organlarında alınması gerektiğini hepimizin bilmesi gerekir. Baştan itibaren bir şeyi ben burada dile getiriyorum. YSK'nın seçim hukukuna ve kendi içtihadına aykırı bir karar alacağını ve bu maddi temelden yoksun delilleri dikkate alacağını düşünmüyoruz, düşünmek dahi istemiyoruz."

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