CHP'li Öztrak: YSK'yı zan altına almaya başladılar

Kaan ULU/ANKARA (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yüksek Seçim Kurulu hangi şaibe, hangi yolsuzluğa neden olmuş da şimdi çıkıp kendini aklayacak. Bırakın YSK'yı baskı altına almayı, şimdi zan altına almaya başladılar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul seçimlerinde oyun var, şaibe var, yolsuzluk var, YSK seçimleri yenilesin, hem kendisini aklasın hem de milleti rahatlatsın" dediğini söyleyerek, "Ortada bir oyun olmadığı belli, şaibe de yok. Ama ortada bir şey var. Ortada hazımsızlık var, ortada mızıkçılık var" dedi.

'SONUCU DEĞİŞTİRECEK BİR ŞEY YOK'

Öztrak, tüm itirazların maddi temelden yoksun çıktığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son genel başkan yardımcımız sosyal medyadan açıklamış, 46 bin 426 kişinin usulsüz oy kullandığını iddia ediyordu AK Parti. Yapılan 46 bin 426 itirazın sadece 766'sı incelemeye değer görülmüş. Fark 12 bin küsur. Demek ki sonucu değiştirecek bir şey yok. Ama burada en vahim sözlerden biri bu ülkenin Cumhurbaşkanı olan AK Parti Genel Başkanı'nın 'YSK kendini aklasın' demesidir. Anayasa’da devletin organlarının düzenli çalışmasını gözetmekle görevli olan Cumhurbaşkanının söyleyeceği bir laf mı bu? YSK hangi şaibe, hangi yolsuzluğa neden olmuş da şimdi çıkıp kendini aklayacak. Bırakın YSK’yı baskı altına almayı, şimdi zan altına almaya başladılar. Bir yandan 'biz YSK’yı tehdit etmiyoruz' diyorlar, bir yandan YSK’yı zan altında bırakıyorlar."

'YOLSUZLUĞU GÜCÜ ELİNDE TUTANLAR YAPAR'

Öztrak, yolsuzluğu gücü elinde bulunduranların yapacağını söyleyerek, "Bu YSK'nın yaptığı 16 Nisan referandumunda sorun yok, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir sorun yok, milletvekilliği seçiminde sorun yok, 31 Mart'ta yapılan ilçe belediye başkanlarının seçiminde bir sorun yok, belediye meclislerinin seçiminde bir sorun yok ama bir tek vatandaşın kendilerine vermediği, Ekrem İmamoğlu’na, CHP’ye ve Millet İttifakı’na verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sorun var. Sorunu da neredeyse şaibeyi ve yolsuzluğu da muhalefet partilerine yöneltiyorlar. Her zaman söylüyoruz, seçimde yolsuzluk varsa o yolsuzluğu gücü elinde tutanlar yapar" diye konuştu.

'CHP'YE KARA ÇALMAKTAN BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYORLAR'

YSK'ya baskı yapılmak için CHP’nin hedef gösterildiğini iddia eden Öztrak "Ondan sonra deniyor ki 'bu seçimin yenilenmesi beka meselesidir'. Kuvay-i Milliye'nin devamı olan, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuş olan partimize kara çalmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Bunlar bizim üzerimizde durmaz, akar gider. Nedir beka meselesi? Bizim belediye başkanlarımızın gelir gelmez kendilerinin belediye kapılarından sildirdiği T.C. ibaresini oraya astırmak mıdır beka meselesi? Memleketin esas beka meselesi bu ülkenin şuanda milletin mutfağını, aşını, işini yangın yerine çeviren ekonomik meselelerini unutup kalkıp kendi koltuklarının peşinde koşanlar bu memleketin asıl beka meselesidir" dedi.

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