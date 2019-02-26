CHP'li Öztrak'tan Bodrum açıklaması: Örgüt itiraz etti, olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Muğla İl Seçim Kurulu'nun, AK Parti'den gelen itirazı değerlendirerek CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Öyle görünüyor ki burada bir adli sorun var. İlgili olarak belediye başkan adayımız ve örgüt itiraz etti. Bunun olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz'' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. İktidarı ekonomi politikaları sebebiyle eleştiren Öztrak, ''Krizi atlatabilmek için yapısal reformlar yapmak lazım. Ülkede hukuk üstünlüğü sağlanmalıdır. Milletin gerçeklerinden tamamen habersizler. Eğer sarı kart gösterilmezse ülkeye yeniden karne dönemi geliyor" diye konuştu.

İktidarın asıl hedefinin seçimlere kadar enflasyonu düşük göstermek olduğunu savunan Öztrak şöyle devam etti:

"Vatandaşın gelirini artırmak yerine borçlandırmasını özendiren politikalarla ekonominin büyümeyeceğini, daralacağını herkes söylüyor. Vatandaşlarımız ekonomik olarak acı çekmesin diye 13 maddelik reçeteyi genel başkanımız açıklamıştı; ama laf dinlemediler ve geldiğimiz yer burası. Ekonomide güven ve istikrarı sağlamanın yolu, 4 sac ayağı üzerine oturacak dönüşüm stratejisiyle bulunabilmektedir. Nedir bunlar? Hukukun üstünlüğü ve katılımcı demokrasi, demokrasi ve hukuk olmadan yatırımcı yatırım yapmaz. İkincisi üreten ekonomi. Üçüncüsü herkesi içeren refahı hakça paylaştıran güçlü sosyal devletin olduğu yeni bir bölüşüm modeli. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli, son ayak ise sürdürülebilirlik.''