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CHP'li Öztrak'tan 'gerekçeli karar' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin bugün açıklanması beklenen gerekçeli kararla ilgili, "Yazılan gerekçede 'kuzuyu kapan kurdun kuzuyu suçlaması' hikayesinden başka bir şey olmayacaktır" dedi.

CHP'li Öztrak'tan 'gerekçeli karar' açıklaması

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin bugün açıklanması beklenen gerekçeli kararla ilgili, "Yazılan gerekçede 'kuzuyu kapan kurdun kuzuyu suçlaması' hikayesinden başka bir şey olmayacaktır" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, demokratik rejimlerin yasama, yürütme ve yargının birbirlerini denetleyip, dengelemesine, hukukun önünde herkesin eşit olmasına, fikir özgürlüğüne ve sandıktan çıkan millet iradesine herkesin saygı duymasına bağlı olduğunu söyledi. Öztrak, "Ülkemizde demokrasinin bu prensipleri uzunca bir süredir aşındırılmaktadır. Hukukun üstünlüğü yok edilmekte, kuvvetler ayrılığı işlevsiz hale getirilmektedir. Yurttaşlarımız fikirlerini özgürce ifade edemez hale gelmişlerdir. Bunun neden olduğu yozlaşmanın olumsuz etkilerini sosyal, siyasal yaşamdan ekonomimize kadar her alanda hep beraberce görmekteyiz" dedi.
'KUZUYU KAPAN KURDUN KUZUYU SUÇLAMASI'
Öztrak, sandık darbesinin üzerinden 14 gün geçtiğini, YSK'nın gerekçeli kararını hala açıklamadığını söyledi. Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı, hafta sonunda YSK'nın gerekçeli kararının bugün açıklanacağını söylemiştir. Bugün de basında 200 sayfalık bir gerekçeli kararın tamamlandığına yönelik haberler yer alıyor. Bu kararı yazan, şimdi 200 sayfalık gerekçeli kararı göndermiş; YSK'da bu karara 'evet' diyen 7 tane üyenin bunu imzalaması bekleniyor. Yazılan gerekçede 'kuzuyu kapan kurdun kuzuyu suçlaması' hikayesinden başka bir şey olmayacaktır. Tüm bunları yapıp sandığa ve milletimizin izzeti nefsine darbe vuranlar, bir de sıkılmadan milletimizin aklıyla her gün dalga geçiyorlar" diye konuştu.
'OYLAR ÇALINDIYSA, BU OYLARI KİM ÇALDI?'
AK Parti’nin YSK’ya verdiği itiraz dilekçesinde pek çok şeyi iddia ettiğini ancak oyların çalındığını hiç söylemediğini ifade eden Öztrak, "YSK da açıklamış olduğu kısa kararında çalmadan hiç söz etmedi. Ancak AK Parti Genel Başkanı ve onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, ağzında oyların çalındığını hiçbir şekilde düşürmüyorlar. Bu oylar çalındıysa açıklasınlar, bu oyları kim çaldı? Bu oyların çalınmasına AK Parti’nin gözlemcileri, sandıktaki görevlileri neden göz yumdu, nasıl göz yumdu? YSK da bunu bir iptal gerekçesi olarak gerekçeli kararında yer verecekse bu soruların cevaplarını da açıkça belirtmelidir. Ayrıca gerekçeli kararın ekinde kamera görüntülerinin de yer almasını bekliyoruz" dedi.

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CHP'li Öztrak'tan 'gerekçeli karar' açıklaması

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