HABER

CHP’li Öztrak’tan İYİ Parti’li Dervişoğlu’nun açıklamalarına cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer için "Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor" sözlerine cevap verdi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

CHP’li Öztrak’tan İYİ Parti’li Dervişoğlu’nun açıklamalarına cevap

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer için "Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor" sözlerine cevap verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li bir siyasetçiyle görüştüğüne dair iddialara da değindi.

“Bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini görmüyorum”
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için "Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor" sözlerinin sorulması üzerine Öztrak, "Sayın Dervişoğlu, bizim de seçimde ittifak yaptığımız İYİ Parti’nin grup başkanı. Dolayısıyla ben bu ittifak çerçevesinde onun sözlerine kamuoyu önünde cevap vermeyi çok fazla doğru bulmuyorum; ama bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini görmüyorum” ifadelerini kullandı.

PARTNER Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü? Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü?
Dikkat çeken kare! Tek tek not aldıDikkat çeken kare! Tek tek not aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde

En Çok Okunan Haberler

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Diğer Haberler
Tarım Orman Şurası'nda dikkat çeken kare! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek not aldı

Dikkat çeken kare! Tek tek not aldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez

Külliye'de Erdoğan'la görüşen kişi Metin Feyzioğlu mu? Flaş açıklama geldi

Külliye'de Erdoğan'la görüşen kişi Feyzioğlu mu? Flaş açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım ve Orman Şurası'nda önemli açıklamalar

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Tarım Bakanlığı 'hileli' ilan etmişti! TBMM kantininde satıldığı ortaya çıktı

'Hileli' ilan edilmişti! TBMM kantininde satıldığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu!

Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.