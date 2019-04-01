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CHP'li Öztunç: Bize laf edenler, milletin sonucunu görsün

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İstanbul'u millet kazandı.

CHP'li Öztunç: Bize laf edenler, milletin sonucunu görsün

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İstanbul'u millet kazandı. Ankara'yı millet kazandı. Antalya'yı millet kazandı. Adana'yı, Mersin'i millet kazandı. Bize laf edenler, milletin sonucunu görsünler" dedi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 'millet ittifakı'nın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan; ancak kazanamayan CHP'li Ali Öztunç, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçları değerlendirdi. Seçimi kazanan 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Hayrettin Güngör'ü dün akşam telefonla arayarak, tebrik ettiğini belirten Öztunç, "Kahramanmaraş'ın büyükşehir belediye başkanı Hayrettin bey. Ben de Kahramanmaraş'ın milletvekiliyim. Meselemiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Birlikte çalışacağız. Bana ne görev düşerse Hayrettin beye her zaman destek olacağım. Rakip olduğumuz seçim bitti, o kazandı. Milletin kararına saygı duyacaksın. Ben milletin kararına saygı duyuyorum. Vatandaş 'Hayrettin bey, sen yönet; ama biraz oyunu düşürdük. Bak orada da atom karınca bekliyor' dedi. Uyarıyı verdi" diye konuştu.
Bundan sonra Kahramanmaraş milletvekili olarak daha çok çalışacağını dile getiren Öztunç, "7-8 ay önce yüzde 9 olan oyumuz, bugün yüzde 28'dir; YSK'nın bize verdiği net bilgi. Yüzde 9'dan yüzde 28'e, 60 binden 170 bine oyumuz çıktı. 3 katı oy artırdık CHP olarak. CHP'de diğer illere baktığımızda yüzde 300 oyunu artıran başka ilgi yok, bir rekor" dedi.
'VATANDAŞ, HÜKÜMETE SARI KART GÖSTERDİ'
Türkiye'de erken seçim olacağını zannetmediğini kaydeden CHP'li Ali Öztunç, şunları söyledi:
"Erken seçim olursa AK Parti iyice gider, onu göreceği için yapmazlar. CHP olarak genel bir değerlendirme yapacak olursam başarılıyız. İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, Kırşehir'i, Ardahan'ı, Artvin'i, Adana'yı, Mersin'i aldık yani çok il aldık. Hele hele ilçelere bakarsak çok güzel sonuçlar aldık. Vatandaş, hükümete sarı kart gösterdi. Vatandaş 'Yeter artık. Bizi bölme, parçalama. Toplumu ikiye bölme, kamplaştırma' dedi. Vatandaş, AK Parti'yi sandıkta uyardı ve 'Artık yeter daha fazla şımarma' dedi. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Biz milletiz. İstanbul'u millet kazandı. Ankara'yı millet kazandı. Antalya'yı millet kazandı. Adana'yı, Mersin'i millet kazandı. Bize laf edenler, milletin sonucunu görsünler."

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