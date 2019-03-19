CHP'li Öztunç, dedelerinin kim olduğunu Osmanlı arşiviyle açıkladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, dedelerinin askerlik yapmadığı ve ailesinin Kahramanmaraşlı olmadığına yönelik iddiaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nın Osmanlı arşivinden çıkardığı fotoğraflarla açıklama yaptı.

CHP'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyerek son zamanlarda hakkında çıkan dedikodular nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'na ecdadının kim olduğunu sorduğunu söyledi. Öztunç, Milli Savunma Bakanlığı'nın Osmanlı arşivinden çıkardığı fotoğrafları göstererek dedelerinden İbrahim'in Bağdat'ta İngilizlerin cephaneliğini havaya uçuran Osmanlı askeri serçavuş olduğunu, diğer dedesi Oruç'un ise Maraş savunmasında çok sayıda düşmanı öldürdüğü için 'Kasap Oruç' olarak anılan bir Maraş Çetesi lideri olduğunu söyledi.

Dedelerinin kim olduğunu çok iyi bildiğini ancak resmi olması amacıyla bu başvuruyu yaptığını ifade eden Öztunç, "Kişi ecdadıyla vardır, insan ecdadıyla atasıyla, babasıyla dedesiyle vardır. Ecdatlarımız önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı da olsa, sayın liderler de olsun, Ak Parti'nin değerli Kahramanmaraş yöneticileri de olsun hepsi bunu söylerler 'Ecdat, ecdat' derler. Madem 'Ecdat' diyorsunuz o zaman ben ecdadımı açıklayayım" dedi.