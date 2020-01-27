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CHP'li Öztunç: "Fay hattına 30 kilometre paralel yüksek hızlı tren planlanıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

CHP'li Öztunç: "Fay hattına 30 kilometre paralel yüksek hızlı tren planlanıyor"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin güzergahının 30 kilometre boyunca Kuzey Anadolu Fay Hattı'na paralel gittiğini iddia ederek, "Fay hattına paralel yüksek hızlı tren planlanıyor. Planlanan güzergah yanlış, yeniden belirlenmesi gerekiyor." dedi.

Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Devlet ve milletin el ele vererek depremzedelerin yardımına koştuğunu söyleyen Öztunç, herkesin, siyasi parti ayrımı gözetilmeden elinden geldiği kadar depremzedelere yardıma gittiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın deprem bölgesi olduğunu dile getiren Öztunç, olası depremin beklendiği Türkoğlu ilçesine yönelik uyarılarda bulundu.

"Elazığ ve Malatya'daki depremin Türkoğlu'na doğru gidebileceği" yönündeki uyarılara işaret eden Öztunç, "Bilim adamları açık açık Türkoğlu'nu işaret ediyorlar. Türkoğlu'nda son deprem 1500'lü yıllarda olmuş. O günden bu yana birikme yaşandığı söyleniyor." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin Karacasu Kampüsü'nün, deprem yönetmeliğine aykırı yapıldığını iddia eden Öztunç, "Buranın depreme dayanıklı olmadığına dair raporlar var. 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü kampüste binalar çatlak. Herkes biliyor. Orta şiddetteki bir depremde Karacasu Kampüsü yıkılır. Tedbir almak için bu çocukların ölmesi mi gerekir. Bu kampüs ya bir an evvel boşaltılmalı ya da başka bir çare bulunmalıdır." diye konuştu.

- "Planlanan güzergah yanlış"

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren güzergahının tartışıldığını dile getiren Öztunç, bilim insanlarının, Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul güzergahında planlanan hatta verimlilik, maliyet ve deprem konusunda itirazlarda bulunduğunu söyledi.

"Hızlı tren güzergahının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tam üstünde" olduğunu iddia eden Öztunç, "Projeye göre yüksek hızlı tren, 30 kilometre boyunca bu fay hattına paralel gidiyor. Bu, deprem açısından ciddi risk taşıyor. Planlanan güzergah yanlış, yeniden belirlenmesi gerekiyor. Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergahı tercih edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Öztunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmak için iki kez yazılı başvuru yaptığını, Cumhurbaşkanının özel kalemini arayarak randevu istediğini ancak kendisine randevu verilmediğini öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Elazığ Malatya

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