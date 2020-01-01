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  4. CHP’li Öztunç’un babasının cenazesi toprağa verildi

CHP’li Öztunç’un babasının cenazesi toprağa verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un babası Nasır Öztunç son yolculuğuna uğurlandı.Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nasır Öztunç’un cenazesi, Ankara Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine getirildi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un babası Nasır Öztunç son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nasır Öztunç’un cenazesi, Ankara Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine getirildi. Öztunç için burada da Elbistan Cemevi’nde tören düzenlendi. Törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Elbistan ve çevre ilçelerdeki siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Babasını son yolculuğuna uğurlayan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, defin işleminden sonra taziyeleri kabul etti.

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