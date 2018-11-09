CHP'li Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına ilişkin, "Partimizin MYK'sında yer almamasının kendisinde yarattığı ruh hali, maalesef üzüntü vericidir. Konu, Grup Disiplin Kurulumuzun gündemindedir ve MYK tarafından da değerlendirilecektir." dedi. Özkoç, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Yılmaz'ın bugünkü açıklamalarına ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi. Yılmaz ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, her partide olabileceği üzere Grup Disiplin Kuruluna sevk edildiklerini hatırlatan Özkoç, kurulun, suçun ağırlığına uygun olarak "kınama" veya "üyelikten ihraç" cezalarını verebileceğini ve sonucun önceden bilinemeyeceğini söyledi. Özkoç, şunları kaydetti: "CHP milletvekilleri kamuoyu önünde, çıktıkları televizyon programları ve basın toplantılarında, parti programımız, seçim bildirgemiz ve yetkili organlarımızın kararlarına aykırı bir tutum sergileyemezler. Milletvekillerimiz, CHP kimliklerini taşıdıkları sürece partimizin politikalarına bağlı kalmak zorundadırlar. Bu bir parti disiplinidir. Hiçbir milletvekilimiz, milletimizin değer yargılarını küçümseyen bir anlayışla konuşamaz ve terbiye sınırlarını aşan bir üslupla partimizin kurumsal kimliğini küçük düşüren davranışlarda bulunamaz. Hiç kimsenin, hiç birimizin buna hakkı yoktur."

Öztürk Yılmaz'ın, Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine neden olan bir üslupla bugün basın toplantısı düzenlediğini belirten Özkoç, "Partimizin MYK'sında yer almamasının kendisinde yarattığı ruh hali, maalesef üzüntü vericidir. Konu, Grup Disiplin Kurulumuzun gündemindedir ve MYK tarafından da değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı. - "Her ikisi de disiplin suçu" Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkoç, "Öztürk Yılmaz'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na diktatör benzetmesi yaptığı" anımsatılarak buna yönelik partinin atacağı adımların sorulması üzerine, "Alınmış olan Grup Disiplin Kararı vardı. Yönetim Kurulumuz, ek belge düzenleyerek görüşecektir. Bunun da bir önceki karara ek olarak tartışılmasını ve görüşülmesini sağlayacaktır." dedi. Bir gazetecinin "Ayrı bir disiplin sürecinden mi bahsediyoruz?" sorusuna Özkoç, "Oradaki işledikleri ile bugün yaptıkları, her ikisi de disiplin suçudur. Disiplin Kurulu, görüşürken her iki konuyu da birlikte görüşmesini sağlayacak Yönetim Kurulunda altyapı karar mekanizması sağlayacağız." yanıtını verdi.

"Öztürk Yılmaz'ın Disiplin Kuruluna sevk edilme gerekçesinin, televizyon programlarına katılmasının mı yoksa Türkçe ezan konusundaki açıklamalarının mı olduğu" sorusu üzerine de Özkoç, şöyle konuştu: "Her iki konuda da tavrımız şu; milletvekillerimizin televizyon ve basın toplantılarıyla ilgili grup başkanvekillerimize önceden bilgi vermelerini istiyoruz; izin almalarını değil. Burada milletvekillerimizle ilgili parti programı ve disipline uymaları gereken bazı konuları kendilerine hatırlatıyoruz. Toplumumuzun değer yargıları, milli ve dini duygularımız... Milletimizin karşısındayız, üslubumuza da dikkat etmeliyiz. Sıradan bir insanın kullandığı konuşma üslubu ile milletimizin evine kadar girip insanların izlemesinden rahatsız olacakları bir tutum sergilemek, hiçbir milletvekilimizin hakkı da hukuku da değil." Milletvekillerinin dış veya iç politika konusunda basın sorumlusu aracılığıyla bilgilendirildiğini anlatan Özkoç, CHP'li milletvekillerinin vatandaşın karşısına en hazır haliyle çıkmasının sağlanmaya çalışıldığını söyledi.

- "Grup Yönetimimiz bugün tekrar toplanacak" Özkoç, başka bir basın mensubunun "Öztürk Yılmaz'ın Genel Başkanlık adaylığı için hazırlığı mı vardı?" sorusuna karşılık, "Biz de kendisinden bugün öğrendik böyle bir hazırlık içerisinde olduğunu. Bizim de herhangi bir bilgimiz yoktu." diye konuştu. Yılmaz'ın CHP Genel Başkanlığına aday olacağı yönünde basına bugüne kadar bir açıklamada bulunduğunu görmediğini dile getiren Özkoç, "Disiplin süreci öncesinde, bu süreci etkileyecek yorumlarda bulunmak istemem. Söylediği sözler, davranış biçimleri hem CHP kurumsal kimliğine hem de insani olarak birlikte çalıştığı bir Genel Başkana karşı uygun düşmemiştir. Disiplin Kurulu bunları değerlendirecektir." dedi. Özkoç, grup yönetiminin konuyla ilgili bugün toplanacağını, alınacak kararda gerekirse MYK'yı da bilgilendireceklerini söyledi. Öztürk Yılmaz'a ilişkin kararın ne kadar zaman zarfında alınacağına yönelik soruya da Özkoç, "Yazıyla ilgili olan süreçlerde 15 günlük süre var. Televizyonla ilgili disiplin suçlarında bir haftalık bir süreç var. Kendisi de dinlendikten sonra Disiplin Kurulu bir karar alacaktır." şeklinde yanıt verdi.

Grup Disiplin Kurulunun gerekli görmesi halinde Yılmaz'ın MYK'ya sevk edileceğini anlatan Özkoç, "Bugünkü basın toplantısını da ilaveten göndereceğiz. Kendi karar mekanizmaları içerisinde bir cezai karşılığı varsa o zaman kendi kararlarını kendileri alırlar. Eğer bunu aşan bir durum varsa, o konuda karar alırlar. Bu konu tamamen Grup Disiplin Kurulunun kararı olacaktır." diye konuştu. Özkoç, Öztürk Yılmaz ile ilgili alınabilecek kararların sorulması üzerine de "Grup Disiplin Kurulu üyelikten çıkartma kararı alabilir. O zaman CHP'den düşmüş oluyor, normal bir milletvekili. Bu süreç sonunda üyelikten düşebilir, olabilir." ifadelerini kullandı. - "Yerel seçimlerde kararı Parti Meclisi verecek" Özkoç, "Öztürk Bey'le sizin aranızda bir gerilim mi vardı? Televizyon programlarını size bildirmeme nedeni bu mu?" şeklindeki soruya, Öztürk Yılmaz ile arasında en ufak bir gerilim, tartışma, sataşma veya saygısızlık yaşanmadığı yanıtını verdi. Özkoç, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz'ün "PYD siyasi bir oluşumdur, YPG ise onun askeri boyutudur. " şeklindeki ifadeleri anımsatılarak, CHP'nin "YPG ile PYD'ye farklı bakıp bakmadığının" sorulması üzerine de, şunları kaydetti: