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  4. CHP’li Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

CHP’li Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

04.01.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Fikri Sağlar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, ‘Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Fikri Sağlar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, ‘Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli’ şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan, re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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