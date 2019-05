CHP'li Şahin: Sigara tüketimi yüzde 12 oranında düştü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanunun, 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve kapalı alanlarda sigara içiminin yasaklanmasıyla; toplumda sigara tüketim oranının yüzde 12 azaldığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, 1987 yılından itibaren her yıl 31 Mayıs, 'Sigarasız Dünya Günü' olarak kutlanıyor. Sigaranın önlenebilir en önemli hastalık ve ölüm etkeni olduğunu belirten CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, açıklamada bulundu. Şahin, "Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun, 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girdi. Kapalı alanlarda sigara içiminin yasaklanmasıyla; toplumda sigara tüketim oranı yüzde 12 azaldı. Tütün kontrolü çalışmaları konusunda, Türkiye tüm dünyada örnek bir ülke olmasına rağmen son yıllarda bu başarı oranı düşme eğilimindedir. O nedenle tütün kontrolüyle ilgili yasaların tam olarak uygulanmasına yönelik denetimler aynı titizlikle devam etmelidir. Özellikle gençler arasında sigara kullanımı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde giderek artmakta ve sigara içmeyi deneyen her 3 gençten 1'i sigara bağımlısı olmaktadır. Gençler 'hayır sigara içmiyorum' demekle uzun ve sağlıklı bir ömür kazanacaklarını unutmasınlar. Daha sağlıklı ve mutlu bir hayat için sigaraya ve tütüne hayır deyin. En doğrusu sigaraya hiç başlamamaktır; toplumumuza sigarasız, sağlıklı yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

