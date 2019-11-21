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CHP'li Şahin'den şehir hastanelerinin kamuya devredilmesi talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 12:39 | Son Güncelleme

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin: - "Artık devletin bu hastaneleri kamulaştırması lazım. Kira ödeyeceğimize bedeli neyse taksit taksit verelim hastanelerimizi tekrar kendi uhdemize alalım"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinin yeniden milletin hastanesi olması yönünde kanun teklifi sunduklarını ifade ederek, "Artık devletin bu hastaneleri kamulaştırması lazım. Gelecek nesillerin bütçe hakkını kullanıyoruz. Kira ödeyeceğimize bedeli neyse taksit taksit verelim hastanelerimizi tekrar kendi uhdemize alalım." dedi.

Şahin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, şehir hastanelerinin durumu ve kamu zararının ne ölçüde olduğuna yönelik TBMM Başkanlığına sundukları araştırma önergesinin, Genel Kurulda karşılık bulmadığını söyledi.

Şehir hastanelerinin arkasında Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğunun bulunduğunu öne süren Şahin, yapılan harcamaları millet adına denetleme görevlerinin bulunduğunu, ancak bunun kendilerinden gizlendiğini iddia etti.

Şehir hastanelerine yönelik sözleşmelerin "ticari sır" gerekçesiyle paylaşılmadığını belirten Şahin, "Bu bilgilere bürokratlar, yabancı firma çalışanları, danışmanlık şirketleri sahip ama milletvekilinden bu bilgiler kaçırılıyor. Demek ki bunun arkasında sıkıntılı bir süreç var." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin yapımına başlanan 2016-2017 yıllarındaki bütçe olanağının bugünkü seviyeden çok daha iyi durumda olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Artık bu konuda daha fazla ısrarcı olamayacaklarını gördüler. 10 hastanenin genel bütçeden yapılacak olması olumlu bir gelişmedir ama 19 hastane kamu özel iş birliği çerçevesinde hizmet vermektedir. Her ay döviz bazında kira ve hizmet bedeli ödenmektedir, 25 yıl boyunca da ödenecektir. Bunu engellememiz lazım. Bu çerçevede parti olarak 2 ay önce TBMM Başkanlığına şehir hastanelerinin yeniden milletin hastanesi olması yönünde kanun teklifi sunduk. Artık devletin bu hastaneleri kamulaştırması lazım. Gelecek nesillerin bütçe hakkını kullanıyoruz. Kira ödeyeceğimize bedeli neyse taksit taksit verelim hastanelerimizi tekrar kendi uhdemize alalım."

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