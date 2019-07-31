CHP'li Salıcı: Akrabaların işe alındığı iddialarının tümü araştırılıyor 1

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Salıcı, bazı CHP'li belediye başkanlarının, akrabalarını işe aldıklarına yönelik tüm iddiaların araştırıldığını belirtti. Salıcı, "Münferit yanlışlıklar yapılabilir. Genel Merkez'in müdahalesiyle bunlar düzeltiliyor. Bu iddiaları titizlikle araştırıyoruz. Gerçeklik payı varsa onlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. CHP'nin Seferihisar'daki 'Gençlik Kampı'nda konuşmacı olan, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Salıcı ve Kaftancıoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul ile ilgili konuşan Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul hikayesini tarif ettiğimizde, İstanbul'u yeniden halka vermişliğin izahına bakıldığında bunun sağlayan CHP örgütleridir. Ne mutlu sizlere ne mutlu bizlere ki her türlü imkansızlıklara rağmen bu partide inançla mücadele ettiniz. Sizlerin sayesinde oldu. Bizler görünen yüzleri oluyoruz ama asıl kahramanların altını çizmek lazım. Bu hikayenin başlangıcı Genel Başkan'ımızın Adalet Yürüyüşü ile başlattığını anlayıştır. Bizler de bu anlayışa hep birlikte emek koyduk" dedi.

SALICI: CHP'LİLERİN TEK VÜCUT OLMASI GEREKİYOR Oğuz Kaan Salıcı ise partisinin iktidarı hedeflediğini ve bunun için çalıştığını belirterek, "İktidarın tüm Türkiye'ye verdiği talimat ortada. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Bizim yapacağız şu tüm Türkiye'yi kucaklayacağız. İYİ Parti ile Saadet Partisi'yle bir araya geldik, iş birliği yaptık. Diğer siyasi partilerden de destek verenler oldu. 31 Mart seçimleri öncesinde verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Bu sözlerin takibini genel merkezimiz yapacak. CHP'lilerin nasıl bir belediyecilik anlayışı olduğu, nasıl belediyecilik yapacağını siz İzmirliler biliyorsunuz ama Ankara, İstanbul bundan 25 yıl uzak kaldı. Onlara da bunları ulaştıracağız. Bizim önümüzdeki dönem hiçbir mazeretimiz yok. Hep beraber Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde çıkan sorunları çözmek için CHP'nin iktidarına ihtiyacı olduğunu tüm vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Bu süreçte CHP'lilerin tek vücut olması gerekiyor" diye konuştu. 'MÜNFERİT YANLIŞLIKLAR YAPILABİLİR'