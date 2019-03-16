HABER

CHP'li Salıcı: Beka sorunu yok, muz cumhuriyeti değiliz

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söyleyerek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz" dedi.

CHP'li Salıcı: Beka sorunu yok, muz cumhuriyeti değiliz

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söyleyerek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda partililere seslenen Oğuz Kaan Salıcı, sürekli beka sorunundan bahsedildiğini belirterek, "Bir beka sorunu var, diyor. Zannedersiniz ki 17 yıldır bu ülkeyi CHP ile İYİ Parti beraber yönetiyordu. 2002 yılında bu iktidar gelmeden önce beka sorunu var mıydı arkadaşlar? Eğer varsa bu sizin iktidarınız döneminizde olmuştur varsa. Bize sorarsanız yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel seçimlerde bir siyasi iktidar koltuğunu kaybettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına bir felaket geleceği kanaatinde değiliz. Bir siyasi partinin seçim kaygısı üzerinden Türkiye'de bir gelecek tartışması, bir güvenlik tartışması kanaatinde hiç değiliz" diye konuştu.
İKİ KİŞİNİN BEKA PROBLEMİ VAR
Beka sorununun sadece iki kişide ve iki partide bulunduğunu ifade eden Salıcı, "2002'de iktidara geldiniz; beka problemi yoktu. 2007- 2009- 2011 seçimlerini kazandınız; beka problemi yoktu. 24 Haziran seçimlerine girerken Türkiye'de beka sorunu başladı. Niye? Koltuk gitmeye başladı. İki kişinin beka problemi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir problemi yok. İki siyasi parti liderinin beka problemi var. Bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, diğeri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına her koşulda destek veren, kendisinin de milliyetçi olduğunu iddia eden diğer siyasi partinin genel başkanı" dedi.
Dertlerinin 82 milyon vatandaşı aynı gözle görerek refah sahibi bir Türkiye yaratmak olduğunu söyleyen Salıcı, "Bize karşı olumsuz söylemlerde bulunuyorlar. Biz bunların tamamını duymazdan geliyoruz. Derler ya kötü söz sahibinin. Bu sözler sahibinin. Bize oy veren yurttaşlarımızı suçluyorlar. İYİ Parti Genel Başkanını hakaret derecesinde suçluyorlar, tehdit ediyorlar. Bütün her şeyi kontrol ettiklerini düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

CHP'li Salıcı: Beka sorunu yok, muz cumhuriyeti değilizCHP'li Salıcı: Beka sorunu yok, muz cumhuriyeti değilizCHP'li Salıcı: Beka sorunu yok, muz cumhuriyeti değiliz

Durun ve bir dakikanızı bu habere ayırın! Kelimeler kifayetsiz...Durun ve bir dakikanızı bu habere ayırın! Kelimeler kifayetsiz...
"Biz medyaya değil meydanlara bakıyoruz""Biz medyaya değil meydanlara bakıyoruz"
AK Parti adayı Atilla'dan Diyarbakır'a metro, metrobüs ve teleferik projesiAK Parti adayı Atilla'dan Diyarbakır'a metro, metrobüs ve teleferik projesi

En Çok Okunan Haberler

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.