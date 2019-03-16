HABER

CHP'li Salıcı: Beka sorunu yok, muz cumhuriyeti değiliz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söyleyerek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söyleyerek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda partililere seslenen Oğuz Kaan Salıcı, sürekli beka sorunundan bahsedildiğini belirterek, "Bir beka sorunu var, diyor. Zannedersiniz ki 17 yıldır bu ülkeyi CHP ile İYİ Parti beraber yönetiyordu. 2002 yılında bu iktidar gelmeden önce beka sorunu var mıydı arkadaşlar? Eğer varsa bu sizin iktidarınız döneminizde olmuştur varsa. Bize sorarsanız yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin beka problemi yaşayacak bir muz cumhuriyeti olduğu kanaatinde değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel seçimlerde bir siyasi iktidar koltuğunu kaybettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına bir felaket geleceği kanaatinde değiliz. Bir siyasi partinin seçim kaygısı üzerinden Türkiye'de bir gelecek tartışması, bir güvenlik tartışması kanaatinde hiç değiliz" diye konuştu.
İKİ KİŞİNİN BEKA PROBLEMİ VAR
Beka sorununun sadece iki kişide ve iki partide bulunduğunu ifade eden Salıcı, "2002'de iktidara geldiniz; beka problemi yoktu. 2007- 2009- 2011 seçimlerini kazandınız; beka problemi yoktu. 24 Haziran seçimlerine girerken Türkiye'de beka sorunu başladı. Niye? Koltuk gitmeye başladı. İki kişinin beka problemi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir problemi yok. İki siyasi parti liderinin beka problemi var. Bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, diğeri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına her koşulda destek veren, kendisinin de milliyetçi olduğunu iddia eden diğer siyasi partinin genel başkanı" dedi.
Dertlerinin 82 milyon vatandaşı aynı gözle görerek refah sahibi bir Türkiye yaratmak olduğunu söyleyen Salıcı, "Bize karşı olumsuz söylemlerde bulunuyorlar. Biz bunların tamamını duymazdan geliyoruz. Derler ya kötü söz sahibinin. Bu sözler sahibinin. Bize oy veren yurttaşlarımızı suçluyorlar. İYİ Parti Genel Başkanını hakaret derecesinde suçluyorlar, tehdit ediyorlar. Bütün her şeyi kontrol ettiklerini düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Durun ve bir dakikanızı bu habere ayırın! Kelimeler kifayetsiz...Durun ve bir dakikanızı bu habere ayırın! Kelimeler kifayetsiz...
8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...
Akşener: Biz illet ve zillet değilizAkşener: Biz illet ve zillet değiliz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

Tunceli'de Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Kayseri'de bir kişi kazaya yardıma giderken hayatını kaybetti

Tek amacı kazaya yardım etmekti! Korkunç olay

Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

Dehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.