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CHP'li Salıcı: Hala Suriye bataklığına girilmemesini söylüyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz Türkiye’nin Suriye bataklığına girmemesi gerektiğini çok uzun zaman önce söyledik hala da söylüyoruz.

CHP'li Salıcı: Hala Suriye bataklığına girilmemesini söylüyoruz

Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz Türkiye’nin Suriye bataklığına girmemesi gerektiğini çok uzun zaman önce söyledik hala da söylüyoruz. Bunun bize toplumsal, siyasal, ekonomik bedelleri oluyor” dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ağır hakaretler içeren sözler söylediğine dikkat Çeken Salıcı, "Trump'ın atmış olduğu tehdit tweetlerine bakıyorsunuz, iktidar kanadından neredeyse verilen hiçbir tepki yok. İktidar kanadı sus pus. O tweetlere cevap vermek de CHP Genel Başkanı ve sözcülerine düşüyor. O ağır yaptırım içeren sözlere yanıtlar CHP’den geliyor. Keşke iktidar biraz tarih okusaydı ve Johnson mektubu söz konusu olduğunda İsmet İnönü’nün göstermiş olduğu liderlik vasfının yüzde 1’ini gösterebilseydi. Keşke iktidar 1974’te Barış Harekatı öncesinde Ecevit’e yöneltilen yaptırımlardan, haşhaş krizi sırasında söylenenlerden ve Türkiye’nin vermiş olduğu cevaplardan biraz nasiplenebilmiş olsaydı. Trump ile ilişkimiz öyle bir noktaya geldi ki AKP sözcüleri 'Trump iyi; ama çevresi kötü' oyununu oynamaya başladılar" diye konuştu.
'SURİYE BATAKLIĞINA GİRMENİN BEDELLERİ OLUYOR
YPG’nin Suriye Ordusu ile anlaştığı iddiası ve Türk Ordusu ile Suriye Rejim Güçleri’nin belli noktalarda karşı karşıya gelmesi gibi bir ihtimalin sorulması üzerine Salıcı, "Bu tür iddialar bugün gün boyu basında yer aldı ve bizlere de ulaştı. Konu henüz iddia aşamasında dolayısıyla olayın sonucu ne şekilde gerçekleşecek, onunla ilgili net bir bilgi sahibi değiliz. Ama biz Türkiye’nin Suriye bataklığına girmemesi gerektiğini çok uzun zaman önce söyledik hala da söylüyoruz. Bunun bize toplumsal, siyasal, ekonomik bedelleri oluyor. Bizim önümüzdeki dönemde Suriye’nin toprak bütünlüğü ile alakalı bütün konular CHP’nin Suriye Konferansı’nda dile getirildi" diye cevap verdi.
'TANRIKULU, GÜNDEME GELMEDİ'
Salıcı, soru üzerine CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun "Bu Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" sözlerinin MYK'da gündeme gelmediğini belirterek, ''Partinin resmi görüşleri az önce açıklamış olduğum görüşlerdir" ifadelerini kullandı.

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CHP'li Salıcı: Hala Suriye bataklığına girilmemesini söylüyoruz

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