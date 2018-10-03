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CHP'li Salıcı: Halkımız, yeni zamlar görecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6, Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) yüzde 10,8 arttı.

CHP'li Salıcı: Halkımız, yeni zamlar görecek

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6, Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) yüzde 10,8 arttı. Bu rakamlara bakıldığı zaman yıllık TÜFE yüzde 46 enflasyon olmuş. Bu demektir ki önümüzdeki günlerde halkımız, yeni zamları görecek" dedi.
CHP İl Başkanları Bölgesel Toplantısı, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yapıldı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıarslan, il başkanları ve partililer katıldı. Toplantının açılışında konuşan Salıcı, CHP'nin dünyadaki sayılı köklü partilerden olduğunu belirterek, "AKP, 16 yıldır iktidarda ve muhalefette hiç olmadı. Muhalefetin nasıl yapılacağını da bilemez. Bizler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak cumhuriyetin temellerini yıkmaya çalışan çok iktidarlar gördük; ama onlar da siyaset tarihine gömüldüler. Bizler, genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle tüm CHP'liler birlik içinde bu saldırılara karşı koyduk ve bundan sonra da koyacağız" diye konuştu.
'HALKIN EKONOMİSİ İFLAS ETTİ'
Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, "Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6, Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) yüzde 10,8 arttı. Bu rakamlara bakıldığı zaman yıllık TÜFE yüzde 46 enflasyon olmuş. Bu demektir ki önümüzdeki günlerde halkımız yeni zamları görecektir. Bizler, CHP olarak Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' yaptık. Adalet ve Kalkınma Partisi, çok önce ismindeki adalet kavramını yitirmişti şimdi ise kalkınmayı yitirdi. Halkın ekonomisi iflas etti. Koca koca birçok firmalar, konkordato ilan ediyorlar" dedi.

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CHP'li Salıcı: Halkımız, yeni zamlar görecekCHP'li Salıcı: Halkımız, yeni zamlar görecek

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