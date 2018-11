CHP'li Salıcı: İYİ Parti'deki yetkililerin tavırları olaya katkı sağlayacak

''Dünyada en yüksek enflasyonu olan 10'uncu ülke seviyesine gelmiş durumdayız. Aynı ligde olduğumuz ülkelere bakarsak Liberya ve Angola gibi ülkelerle de aynı kategoriye gelmiş durumdayız. Öte taraftan AK Parti iktidara geldiğinde hep şunu ifade etmişti. 'Ülkede yoksulluk var ve biz bu yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Yasaklar var bu yasakları da ortadan kaldıracağız' demişti. Gelmiş olduğumuz noktada Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine baktığımızda Türkiye'nin son bir yılda ödenmesi gereken 117 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcu var. Bu 117 milyar dolarlık borcumuza karşılık Merkez Bankası'nın kasasında 85 milyar dolarlık rezerv var. Bu rezerve nakit ve altın gibi bütün değerler de dahil. Yani eylüldeki rakamlara baktığımızda her 100 dolarlık borcumuz için bir yıl içinde ödememiz gereken 72,5 dolarlık varlığımız var ve bu varlıkların tamamı nakit değil buna altında dahil. AK Parti iktidara geldiğinde bu duruma bakarsak 2002 yılında krizin hemen üzerine geldiğinde o zaman için her 100 dolarlık borca karşılık 169 dolarlık MB'nin kasasında nakit ya da gayri nakdi değerler vardı. Şu anda gelmiş olduğumuz noktada 'Türkiye'de kriz miriz yok' diyen bir cumhurbaşkanı var, 'En kötüsü geride kaldı' diyen bir Bakanlar Kurulu üyesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak var'' şeklinde konuştu.

'SAYIN BAKAN, BU KADAR ALENİ USULSÜZLÜK GÖRDÜNÜZ MÜ?'

"Son günlerde basına yansıdı ve bir firma kilosu 28- 29 liradan fiyatla Et ve Süt Kurumu'na et satıyor'' diyen Salıcı, ''Normalde üreticiler kendi etlerini satmak için birkaç ay sıra beklerken bu firma, Diyarbakır kombinasında hiçbir sıra beklemeden götürmüş olduğu hayvanların tümünü satıyor ve etlerin kilosunu da 28- 29 liradan satıyor. Et ve Süt Kurumu 3 market zinciri üzerinden topluma ucuz et veriyor aynı firmaya. Yani kendisinden kilosu 28- 29 liraya et alımı yaptığı firmaya kilosu 20 liradan tekrar et satıyor. O firmada bu eti bu zincir firmalara satıyor. Burada bir anormallik var. Bu firma kimin? Bu firmaya niye böyle bir imtiyaz sağlıyorsunuz? Sayın Bakan, bu kadar aleni bir usulsüzlük siz daha önce hayatınızda hiç gördünüz mü?" dedi.

'HDP İLE RESMİ GÖRÜŞMEMİZ ŞUAN YOK'

Gazetecilerden birinin, İYİ Parti ile CHP arasında yapılan görüşmelerde netleşmiş isim olup olmadığını sorması üzerine CHP'li Salıcı, şöyle konuştu:

"İYİ Parti ile görüşmeler yapılıyor. İş birliği çerçevesi oluşacak mı, oluşmayacak mı, bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz; ama bununla ilgili şu an detay açıklayabilecek bir durumda değiliz. Bir süreç var ve bu sürecin sonunda umarım, olumlu bir durum ortaya çıkar; ama bunda tabi ki İYİ Parti'deki yetkililerin de tavırları olaya katkı sağlayacaktır. HDP ile resmi bir görüşmemizde şu an yok. Saadet Partisi'yle de ilgili olarak önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacak.''